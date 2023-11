Montilla afirma que algú com Felipe González ha de ser lleial al PSOE: "Els temps canvien"

"En el socialisme sempre hi ha hagut sensibilitats i posicions"



BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat, exministre i exlíder del PSC, José Montilla, ha afirmat que algú que va tenir tanta responsabilitat com l'expresident del Govern central Felipe González ha de ser lleial al PSOE i entendre "que els temps canvien i que, si un partit vol representar la societat, els ha d'acompanyar".

En una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha recalcat aquest dijous que "la responsabilitat d'algú que ha tingut altes responsabilitats, entre altres coses, comporta lleialtat", preguntat per les crítiques de González a la llei d'amnistia pactada per l'actual president i líder del PSOE, Pedro Sánchez.

No obstant això, també ha destacat que "en el socialisme sempre hi ha hagut sensibilitats i posicions, des del punt de vista històric, de vegades confrontades".

Ha defensat la llei d'amnistia inclosa en l'acord de Junts i ERC amb el PSOE per investir Sánchez, i per sobre dels indults, per la seva capacitat de fer girar full d'una etapa.

"Les mesures tendents a normalitzar la situació política a Catalunya i a Espanya s'haguessin continuat; jo n'estic convençut", ha dit sobre si no s'hagués acordat l'amnistia.

NÚÑEZ FEIJÓO

Sobre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Montilla ha respost que el també expresident de la Xunta de Galícia ha canviat, ja que Madrid "condiciona enormement" els expresidents autonòmics.

Per això, creu que "de vegades hi ha molta gent des de la perifèria que confon Madrid amb Espanya", tot i que ha afegit textualment que Espanya és molt més que Madrid.