Montero veu "de sentit comú" el rebuig del PSOE a tramitar la qüestió de confiança

SEVILLA 16 gen. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Govern central i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha defensat aquest dijous que és "de sentit comú" que el PSOE rebutgi a la Mesa del Congrés admetre a tràmit la iniciativa de Junts que insta el president del Govern central, Pedro Sánchez, a sotmetre's a una qüestió de confiança i espera que els de Carles Puigdemont "recapacitin" de cara a la negociació dels pressupostos 2025.

Montero s'ha pronunciat d'aquesta manera durant una entrevista a Canal Sur Televisión, recollida per Europa Press, preguntada per si el previsible rebuig de la Mesa a tramitar la iniciativa de Junts que reclama a Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança posa en risc el suport parlamentari dels independentistes al Govern central.

"Crec que és bastant de sentit comú que una qüestió de confiança és una prerrogativa que té el president del Govern central i que, per tant, a la Mesa no podem tramitar aquesta proposició no de llei que, a més a més, no té cap altre efecte més enllà de semblar que un s'incorpora a les competències que té el mateix president", ha assegurat la vicepresidenta primera.

Preguntada per si està oberta la negociació sobre els pressupostos del 2025, la titular d'Hisenda ha expressat la voluntat de "negociar" els comptes tot i que just després ha deixat clar que "per descomptat" que es pot gestionar Espanya amb comptes prorrogats "igual que ho fan les comunitats autònomes" i ha recordat que "hi ha comunitats que en la legislatura anterior només van aprovar un pressupost".

"Mentre l'economia tingui el resultat que està tenint, que estem creixent quatre vegades més que la mitjana europea, mentre l'ocupació es comporti de la manera que es comporta, amb més de 21,3 milions d'afiliats a la Seguretat Social i un rècord d'afiliació de dones, el país està en molt bones condicions per formular uns nous comptes públics i aquest és el meu interès, aquest és el meu objectiu", ha subratllat.

"Així que espero que Junts recapaciti sobre aquesta qüestió i al llarg del dia d'avui i demà que compareixen, doncs els podrem escoltar de primera mà", ha conclòs Montero.