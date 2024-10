Montero troba "incomprensible" que Sumar propiciï una derrota del PSOE al Congrés

MADRID 23 oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha qualificat d'"incomprensible" que Sumar propiciés una derrota parlamentària del PSOE en la votació d'una iniciativa del PP sobre el control parlamentari d'armes a Ucraïna i altres països.

Això sí, ha afirmat que s'imagina que la posició del seu soci de coalició té a veure "més amb l'espai de l'esquerra" que "amb les relacions amb els socialistes", després de rebutjar que hi hagi esquerdes entre les dues ales del govern de coalició

Amb això ha fet referència implícitament a la competència entre Sumar i Podem en l'espai a l'esquerra del PSOE, un cop els morats han marcat les seves exigències per donar suport al Govern central de cara als pressupostos generals de l'Estat.

COMPETÈNCIA AMB PODEM

Montero ha criticat als passadissos del Congrés que Sumar no tenia motius per desmarcar-se del PSOE en aquesta votació i "sincerament no ho entén", i ha instat el grup plurinacional a donar explicacions.

Prèviament, el portaveu socialista al Congrés, Patxi López, ha dit que Sumar va triar "francament malament" dimarts al Congrés en facilitar una victòria al Congrés del PP i ha avisat que no es pot ser alhora al Govern central i a l'oposició.