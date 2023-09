Montero, sobre si l'amnistia té lloc en la Constitució: "Aquest debat pertany als experts"

OVIEDO, 7 set. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Hisenda i Funció Pública en funcions, la socialista María Jesús Montero, ha evitat pronunciar-se aquest dijous sobre la constitucionalitat d'una possible llei d'amnistia, tal com demana l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

"Jo no soc constitucionalista, aquest debat pertany als experts", ha contestat quan ha estat preguntada en una roda de premsa a Oviedo sobre si el Govern central creu que aquesta amnistia cap en la Constitució espanyola.

Montero ha explicat que el Govern central treballa per una "convivència fluïda" al país, prevalent el "diàleg" i allunyant-se de la "política de la confrontació".

Això sí, la dirigent ha dit que en les negociacions que estableix el PSOE sempre hi haurà la Constitució com a referència i com a "paraigua", i ha negat que l'executiu espanyol hagi canviat de posició perquè sempre han apostat per la necessitat de diàleg.

A partir d'aquí, la socialista ha explicat que la resta de grups polítics poden fer les declaracions que creguin. D'aquí s'extreu que la posició del PSOE està separada en algunes matèries d'altres partits, no només Junts. Però ha insistit que la responsabilitat dels socialistes és "obrir un camí de convivència". Ho faran amb "discreció" i buscant l'"entesa" per aconseguir un govern "progressista".

ALFONSO GUERRA

L'exvicepresident del Govern central i històric dirigent del PSOE Alfonso Guerra ha demanat al partit, en una entrevista a la Cope, que no aprovi una amnistia tal com demana Puigdemont, el qual ha titllat de "gàngster" perquè suposaria una "condemna a la Transició".

Preguntada sobre què n'opina, de les declaracions de Guerra fins a dues vegades, Montero s'ha limitat a declarar que té "respecte i afecte" pel veterà polític socialista.