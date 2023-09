Montero respon a Catalunya que té "instruments" per preparar els pressupostos

BRUSSEL·LES, 20 set. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Hisenda i Funció Pública en funcions, María Jesús Montero, ha respost aquest dimecres a la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, que la setmana passada va reclamar per carta la previsió d'ingressos per preparar els comptes del pròxim exercici, que ja disposa dels "instruments" i "paràmetres de referència" suficients, en espera que s'aprovin els pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2024.

"Hi ha una referència, que és el pla d'estabilitat que es va enviar a Brussel·les, i per tant se sap quins són els paràmetres de referència", ha exposat Montero en unes declaracions a la premsa precisament a Brussel·les, on ha assistit per presentar les prioritats de la presidència espanyola de la UE en comissió europarlamentària.

Sobre la carta de Mas, la ministra ha concedit que és "evident" que el fet que el govern en funcions no tingui els comptes aprovats planteja "algun dubte" en els pressupostos autonòmics respecte a les entregues a compte o en el repartiment d'esforços en matèria de consolidació fiscal.

No obstant això, la ministra ha recordat la seva experiència com a consellera d'Hisenda a Andalusia i ha defensat que "quan no hi ha hagut pressupostos de l'Estat, ni tan sols avantprojecte de pressupost elaborat ni pressupost" ha pogut calcular la despesa.

"Tenen instruments per fer el pressupost, tot i que és veritat que a tots ens agrada tenir les xifres comunicades oficialment pel Ministeri d'Hisenda", ha dit Montero, qui ha apuntat que amb el Govern central en funcions, mentre es conforma un nou executiu, no es pot tenir més dades que les que també disposen les comunitats autònomes.