Montero rendeix comptes sobre el concert català aquesta setmana al Senat davant les crítiques

Feijóo cita a finals de setmana els seus 'barons' per certificar un front comú contra el finançament per a Catalunya



MADRID, 1 set. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, arrencarà el curs polític aquest dimecres donant explicacions al Senat sobre el finançament singular per a Catalunya pactada amb ERC, que ella nega que sigui un concert econòmic, davant els recels interns dins les federacions autonòmiques del PSOE i les crítiques per part de PP, Vox i alguns socis de Govern central com Compromís.

El PP no va aconseguir cridar-la a comparèixer al Congrés durant el mes d'agost i ha utilitzat la seva majoria absoluta al Senat per obligar Montero a rendir comptes davant del ple de la Cambra alta sobre l'acord fiscal entre el PSC i ERC i perquè aclareixi si és un concert econòmic o no.

Ho farà aquest dimecres 4 de setembre a partir de les 11:00 hores i davant d'un hemicicle en el qual hi ha grups que han criticat Montero sobre la seva posició respecte del finançament singular per a Catalunya.

D'una banda hi ha PP i Vox, que s'han mostrat molt crítics contra l'acord assolit entre el PSC i ERC perquè Catalunya surti del règim comú en matèria de finançament i comenci a recaptar el 100% dels impostos. Adverteixen que és un intent de canvi de model d'Estat i prometen una ofensiva parlamentària al Senat contra aquest concert econòmic.

D'altra banda, ERC i Junts també tenen especial interès en aquesta compareixença de Montero després que la ministra va rebaixar l'acord i va negar que sigui un concert econòmic, sinó que és un finançament singular per a Catalunya.

Els de Carles Puigdemont van arribar a donar suport a la sol·licitud de compareixença de Montero al Congrés, si bé va ser insuficient perquè tirés endavant, mentre que ERC ha advertit que els seus suports són necessaris per tirar endavant els pressupostos. Tots dos coincideixen a reclamar a la ministra que aclareixi si es tracta d'un concert econòmic o no.

ELS RECELS DINS DEL PSOE

Dins del mateix Grup Socialista al Senat també hi ha parlamentaris de federacions autonòmiques que s'han mostrat especialment crítiques amb aquest acord fiscal amb ERC, rebutjant-lo de ple.

Un dels barons socialistes que s'ha mostrat més en contra del finançament singular per a Catalunya és el líder a Aragó, Javier Lambán, que al seu torn és senador i ja va votar en contra de la llei d'amnistia a la Cambra alta.

Així mateix, el PSOE d'Aragó amb Javier Lambán ha liderat aquesta última setmana una Executiva Regional per rebutjar explícitament l'acord fiscal a Catalunya, mentre que hi ha altres 'barons' que també han anat fent passos en aquesta direcció.

De la mateixa manera, hi ha diversos senadors socialistes que pertanyen a federacions autonòmiques crítiques amb el concert econòmic per a Catalunya, com Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura o Astúries, entre d'altres.

SENSE UNITAT EN EL BLOC D'INVESTIDURA

Quant als socis de Govern central, Compromís té representació al Senat i ja ha advertit que no donarà suport a l'Executiu espanyol en la intenció d'aprovar un finançament singular per a Catalunya si no existeix un fons d'anivellació per a la Comunitat Valenciana.

Falta per conèixer la posició de la resta de grups que sostenen el Govern central i que tenen presència al Senat, com EH Bildu, PNB, BNG, Geroa Bai, Sumar o Més Madrid, que fixaran la seva posició durant les seves intervencions.

D'altra banda també hi ha una alta representació de partits canaris, com Associació Socialista Gomera, Coalició Canària o Agrupació Herreña Independent, que també s'hauran de posicionar sobre aquest assumpte.

CIMERA DE BARONS DEL PP

Després d'escoltar les explicacions de Montero, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunirà divendres a Madrid els seus presidents autonòmics per ratificar un front comú contra el finançament singular per a Catalunya pactat entre el PSC i ERC.

De fet, els 'barons' del PP ja han signat un manifest conjunt en el qual alerten que els acords entre PSOE i els independentistes volen "substituir" l'Estat autonòmic per un "model confederal asimètric": "És un intent il·legítim de modificar la nostra Constitució i el nostre model d'Estat per la porta de darrere".

En el text, els 'barons' del PP reconeixen les "particularitats" de cada comunitat autònoma en matèria de finançament, però rebutgen la "desigualtat i la insolidaritat". En aquest punt, alerten que el president del Govern central, Pedro Sánchez, i els seus socis "no estan intentant avançar en l'Estat autonòmic, sinó destruir-lo i substituir-lo per un model confederal asimètric".

"És un model sense paral·lels ni precedents entre les nacions del nostre entorn, que s'allunya tant dels Estats centralitzats com d'un veritable model federal de lleialtat i solidaritat", denuncien els presidents del PP.