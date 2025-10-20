Montero reclama al PP una "posició única comuna" sobre la reforma del finançament

Diu que continuaran "suant la samarreta" per aprovar els pressupostos
BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha reclamat aquest dilluns al PP una "posició única comuna" sobre la reforma del model de finançament de les comunitats autònomes.
"He reclamat una posició única comuna del PP, perquè la principal dificultat d'aquest debat és que cada territori aspira legítimament a un model en funció dels seus avantatges o singularitats", ha dit durant en una intervenció en el fòrum World in Progress organitzat per Prisa.
Ha assegurat que la seva intenció és presentar tan aviat com sigui possible el nou model, i ha garantit que quan es presenti es podrà constatar que "compleix amb els compromisos, que es basa en la solidaritat i respecta la vocació de més autogovern dels territoris".
Ha sostingut que la reforma del finançament és un debat que es donarà i que no serà substituït per la condonació del deute de les comunitats autònomes, una iniciativa que, tot i que es va pactar amb ERC, ha ressaltat que han "fet extensiva al conjunt del territori".
"Hem corregit un sobreendeutament al qual moltes comunitats es van veure abocades per la manca de recursos i la direcció de la crisi que va fer l'anterior govern del Partit Popular", ha expressat.
ESTABILITAT I SOSTRE DE DESPESA
Sobre l'estat de les negociacions per als pressupostos generals de l'Estat del 2026, ha apostat per la discreció, però ha garantit que continuaran treballant i "suant la samarreta partit a partit".
"Estic centrada a tancar la via d'estabilitat per portar-la d'aquí a uns dies al Consell de Política Fiscal, conjuntament amb el sostre de despesa", ha dit, i ha confiat que se sàpiga posar en valor, textualment, l'esforç que està fent el Govern perquè es pugui obrir camí al nou projecte de comptes públics.
5% DEL PIB EN DEFENSA
Montero també s'ha referit a la posició d'Espanya en l'àmbit internacional, i al debat sobre el 5% d'inversió del PIB en defensa, i ha dit que el Govern central està complint amb els compromisos adquirits amb l'OTAN, però que "Espanya és qui tria de manera sobirana el seu propi camí per assolir aquests objectius comuns".
"Sempre hem dit que aquesta aposta per reforçar la nostra seguretat no pot competir amb els recursos per als serveis públics. I crec que hem de parlar clar a la ciutadania, perquè els qui reclamen un pes més gran de la despesa en defensa no diuen d'on treurien aquests recursos, quines partides pressupostàries retallarien", ha apuntat.