Montero reafirma el "desencontre" entre Hisenda i ERC davant de la seva reclamació perquè la Generalitat recapti l'IRPF

ALGESIRES (CADIS), 14 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta primera del Govern d'Espanya i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assenyalat aquest dissabte que les posicions entre el seu departament i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) respecte a la reclamació d'aquesta formació perquè la Generalitat recapti l'IRPF estan "absolutament trobades", després del "desacord" que es va produir referent a aquesta qüestió.
Així ho ha assenyalat la vicepresidenta i ministra d'Hisenda en una atenció a mitjans a Algesires (Cadis) després de mantenir una reunió amb membres de la Cambra de comerç del Camp de Gibraltar, i a preguntes dels periodistes sobre el debat de totalitat del projecte de Pressupostos catalans que se celebrarà el proper 20 de març, i tenint en compte que ERC, que ha presentat una esmena de totalitat a aquests comptes, reivindica que la Generalitat pugui recaptar l'IRPF per donar el seu suport a aquest Pressupost.
Sobre aquesta reclamació, Montero ha remarcat que "va haver-hi un desacord amb ERC en aquest sentit", i de cara al referit debat de totalitat de la setmana vinent, la ministra d'Hisenda ha convidat a les formacions polítiques que han registrat esmenes de totalitat a aquests comptes elaborats pel Govern del socialista Salvador Illa, a pensar "que Catalunya necessita un nou pressupost, com ho necessita Espanya" i "la majoria de les administracions", ha agregat.
A més, la titular d'Hisenda ha defensat que s'ha "avançat en moltes matèries" per a les comunitats autònomes al fil, per exemple, de la iniciativa del seu departament per a la "condonació de deute" d'aquestes administracions, així com per plantejar un nou model de finançament autonòmic.
Montero ha sostingut que "cal posar en valor aquestes qüestions", abans d'assenyalar que "les posicions respecte a l'IRPF estan absolutament enfrontades" entre Hisenda i ERC, i "hi ha una incapacitat de poder avançar, de poder arribar a un acord", si bé ha advocat per "seguir treballant sempre" en una actitud de "diàleg" com a "fórmula per trobar punts de trobada", des de la premissa, en tot cas, que en la votació de les esmenes de totalitat al projecte de Pressupostos catalans de la setmana vinent "el que ha d'estar present sobretot és la necessitat que Catalunya compti amb uns nous Pressupostos", segons ha sostingut la vicepresidenta.