Montero preveu una negociació de l'amnistia fins "l'últim minut", però confia que tirarà endavant "molt ràpid"

MADRID, 6 març (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Govern central i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, s'ha mostrat confiada que la proposició de llei d'amnistia tirarà endavant "molt ràpid", tot i que ha demanat deixar treballar les formacions polítiques "fins l'últim minut".

"Jo crec que hi haurà llei d'amnistia, que serà molt ràpid, i que quan això passi, perquè es deixi treballar les parts fins l'últim minut, doncs ja s'explicarà", ha proclamat Montero en unes declaracions als periodistes al passadís del Senat.

Quant als possibles canvis que es puguin introduir en la proposició de llei d'amnistia per atreure el suport de les formacions independentistes, Montero ha assegurat que se n'informarà en el seu moment i que hi continuen treballant.

Amb tot, ha evitat comentar les paraules del president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, en les quals assegurava que l'independentisme és "com un alacrà, que sempre pica". "No tinc res més a dir", ha resolt Montero preguntada per aquestes declaracions del seu company de partit.