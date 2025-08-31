Montero (Podemos) demana unitat dels partits sobre Gaza malgrat les discrepàncies

BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
L'eurodiputada i secretària política de Podemos, Irene Montero, ha demanat aquest diumenge unitat a favor de Gaza: "En un moment discrepant, fins i tot dins l'esquerra, la imatge de la unitat entre partits independentistes, Podemos, Comuns, fins i tot els socialistes és important".
En declaracions a Barcelona abans que la Global Sumud Flotilla surti cap a Gaza, ha urgit al Govern espanyol a que "abandoni la seva complicitat amb el genocidi" i a que tots els països trenquin relacions amb Israel, qualifica d'Estat terrorista.
"Que convoquin un consell de ministres extraordinari i que abandoni el Govern de Pedro Sánchez, del Partit Socialista i Sumar, la seva complicitat", ha dit, i ha demanat que tota la ciutadania recolzi la flotilla durant tota la seva travessia, com a forma de protecció.