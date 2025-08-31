Montero (Podemos) demana al Govern espanyol que "abandoni la seva complicitat amb el genocidi" d'Israel

BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
L'eurodiputada i secretària política de Podemos, Irene Montero, ha urgit al Govern espanyol a que "abandoni la seva complicitat amb el genocidi" i a que tots els països trenquin relacions amb Israel, al que qualifica d'Estat terrorista.
En declaracions a Barcelona aquest diumenge abans que la Global Sumud Flotilla marxi a Gaza, ha dit que la gent que s'embarca en la flotilla "està fent el que haurien de fer totes les institucions del món", que és, al seu judici, fer tots els esforços al seu abast per parar el genocidi.
"Que convoquin un Consell de Ministres extraordinari i que abandoni el govern de Pedro Sánchez, del Partit Socialista i Sumar, la seva complicitat", ha dit, i ha demanat que tota la ciutadania recolzi la flotilla durant tota la seva travessia, com a forma de protecció.