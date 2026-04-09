Montero (Podemos) creu que val la pena intentar una esquerra forta: "Cal fer alguna cosa"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -
L'eurodiputada i secretària política de Podemos, Irene Montero, ha defensat intentar construir una esquerra forta a l'esquerra del PSOE i comptar per a això amb el líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián: "Quan jo dic que vull fer equip amb Gabriel és perquè soc conscient que cal fer alguna cosa".
Ho ha dit en la seva intervenció en l'acte que ha protagonitzat junt amb Rufián, presentat per l'exdirigent dels Comuns, Xavier Domènech, aquest dijous a l'auditori de la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona.
Ha explicat que el camí a transitar "no és només electoral", però que també pot ser-ho, i que s'han de mobilitzar esforços per aconseguir una esquerra forta, però no només per parar a la dreta, sinó també per resoldre els problemes urgents de la gent, segons ella.
GANES D'ESQUERRA
Segons l'eurodiputada, a Catalunya i la resta d'Espanya "la gent vol esquerra, i això és un camí que també és electoral, però no és només electoral", encara que aposta per intentar mobilitzar a aquesta gent a les urnes.
"Crec que val la pena intentar-ho. I sabeu una cosa, crec que pot tenir molts vots, però si no tingués vots, val la mateixa pena intentar-ho", ha afegit.
Ha defensat que no parteixen de zero perquè les esquerres ja han col·laborat de moltes formes diferents: "Algunes han passat per presentar-nos juntes a les eleccions i unes altres no", i creu que perquè l'esquerra guanyi una vegada ha de perdre 500.
MANTENIR ELS PRINCIPIS
Montero ha coincidit amb Rufián en què és urgent frenar a la dreta: "Ara mateix, en l'urgent, tenim una sola bala", fet en el que creu que coincideix tota l'esquerra, encara que veu que el repte polític és frenar-la sense renunciar als principis.
"No hi ha una ciència electoral que freni a la dreta. Crec que la condició fonamental per frenar a la dreta és no renunciar al nostre dret a somiar amb una altra societat possible i amb un altre món possible", ha argumentat.
DEBAT DE LA SEGURETAT
En relació al debat sobre la seguretat, Montero ha negat que l'esquerra no parli d'això, però ha rebutjat fer-ho en els termes en els quals diu que ho fa la dreta: "En quin moment l'esquerra no ha parlat de seguretat? No parlem d'una altra cosa que de tenir seguretat en la nostra vida: de tenir vides dignes, de limitar el preu dels lloguers i els aliments".
Ha assegurat que la dreta necessita que hi hagi inseguretat, i que no s'ha d'entrar a debatre en els marcs que proposen: "Per què no els diem que són uns hipòcrites, uns mentiders que no estan defensant a cap classe obrera?", i ha reclamat que les propostes de l'esquerres no quedin només en el paper i s'ha de tenir el poder suficient per fer-les realitat.