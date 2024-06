Montero (Podemos) creu que hi ha molta gent que troba a faltar "una esquerra capaç" al Govern central

Alerta que la guerra d'Ucraïna pot portar a un enfrontament entre "potències nuclears"



BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a les eleccions europees, Irene Montero, ha opinat que tant a Catalunya com a la resta d'Espanya hi ha moltíssima gent, en les seves paraules, que "troba a faltar una esquerra capaç de fer que les coses passin" al Govern central.

Ho ha dit en preguntar-li en una entrevista d'aquest dijous a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press per si es presentaria com a candidata de Podemos a les generals en cas d'avançament electoral, i ha enaltit el Govern central de coalició PSOE-Unides Podem davant del que actualment mantenen els socialistes amb Sumar.

"El Govern central actual dona molts titulars, però no és capaç d'afrontar les tasques que hauria d'abordar. I el Govern de coalició amb Podemos treia lleis endavant", ha sostingut l'exministra d'Igualtat.

UCRAÏNA I PALESTINA

Respecte a la guerra de Rússia amb Ucraïna, Montero ha alertat que el conflicte armat està perllongant el patiment del poble ucraïnès, així com el dels països de la UE que pateixen els efectes de la inflació, i ha apuntat que l'escalada bèl·lica pot portar a "un enfrontament directe entre potències nuclears a terra europeu".

També ha denunciat que en el conflicte d'Israel amb Palestina "és una gran hipocresia dir que cal augmentar la despesa militar perquè d'aquesta manera es defensen la llibertat i els valors europeus", i ha criticat que no se li estiguin imposant sancions a Israel, com sí s'ha fet amb Rússia.