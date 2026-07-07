Montero veu un "atac als drets sexuals" en la llei del concebut no nascut de Feijóo

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -
L'eurodiputada i secretària política de Podem, Irene Montero, ha criticat la proposta del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, d'impulsar una llei nacional perquè el concebut i no nascut tingui repercussió econòmica i social ja que és un "atac als drets sexuals i reproductius de les dones".
En una entrevista de la Ser Catalunya aquest dimarts recollida per Europa Press, ha lamentat que aquesta proposta és un atac del PP: "Demanaria al senyor Feijóo que recordi Gallardón, qui el moviment feminista va fer fora del nostre país precisament per atacar el dret a l'avortament", ha exposat.
L'exministra d'Igualtat ha assegurat que si ara mateix les famílies i les dones a Espanya no tenen fills és "perquè no hi ha accés a l'habitatge, perquè no hi ha educació pública de qualitat, perquè no hi ha sanitat pública de qualitat i perquè el preu de l'energia i els aliments estan pels núvols".
Així, ha advertit que "qualsevol atac als drets de les dones serà respost pel moviment feminista" com, assegura, ja han fet en altres ocasions.
LLEI DEL 'NOMÉS SÍ ÉS SÍ'
Preguntada pels 10 anys del cas de la Manada, la violació múltiple a una dona durant la nit dels Sanfermines del 2016 a Pamplona, ha assegurat que aquest cas "va portar a condensar i ampliar molts anys de lluita feminista" i que va servir per canviar la comprensió de la violència sexual i posar el consentiment al centre de la llei del 'només sí és sí'.
"Fins i tot la gent més reticent a parlar del consentiment dels drets feministes ja al seu cap té molt clar que 'només sí és sí' i que quan no hi ha consentiment és agressió", ha destacat, tot i que assenyala que encara hi ha un sistema judicial que no creu a moltes víctimes i no les tracta d'acord amb els drets que se'ls ha de reconèixer.
En aquest sentit, ha dit que malgrat aconseguir canvis normatius cal transformar la societat: "Com era d'esperar, en aquest país encara hi ha lleis que no es compleixen".
Sobre la reacció a la llei del 'només sí és sí', impulsada mentre era ministra d'Igualtat, ha defensat que la llei estava ben feta i per això es va desencadenar una reacció judicial, i ha afirmat que no se la va qüestionar només a ella sinó tot el moviment feminista.
"El propi president del Govern central, Pedro Sánchez, va arribar a dir que el feminisme molestava als seus amics de 40 i 50 anys. És a dir, tant de bo hagués estat només la dreta", ha apuntat.
INCENDIS
Montero també ha enviat un missatge de solidaritat per a totes les persones afectades pels incendis a Catalunya i ha reconegut la feina dels serveis d'emergències que "segurament els espera un estiu complicat".
"Crec que cal reconèixer-los i reconèixer que quan paguem impostos serveix per a això, perquè després en els moments difícils estiguem protegides i cal agrair a la gent que s'hi juga la vida", ha dit.