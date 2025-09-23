Montero (Podem) equipara el discurs sobre immigració de Junts i AC amb el de Vox i PP

Belarra (Podem) creu que la llei criminalitza la immigració en dir que és un "risc" per als serveis públics
L'eurodiputada i secretària política de Podem, Irene Montero, ha equiparat aquest dimarts el discurs sobre immigració de Junts i Aliança Catalana (AC) amb el de Vox i el PP i ha assegurat que la voluntat dels postconvergents perquè en cedeixin les competències a Catalunya respon a la seva "competència" electoral amb AC.
En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, Montero ha assenyalat que la qüestió no gira al voltant de la cessió de competències sinó a exercir racisme institucional obertament: "El racisme, tot i que es disfressi d'autogovern, és racisme", ha dit.
Ha afirmat que Junts "ha comprat clarament" aquest suposat discurs racista que ella els atribueix per la seva competència amb Aliança Catalana per no perdre electors a favor de la formació de Sílvia Orriols.
"Quan tu preguntes a Miriam Nogueras quina és la motivació i per què volen tenir les competències en migració, el que diuen no és que hi ha una legítima aspiració del poble de Catalunya a tenir més competències. El que diuen és que hi ha un descontrol migratori, quan a Espanya i a Catalunya no hi ha cap descontrol migratori".
Preguntada per si Podem es planteja canviar el sentit del seu vot en el tràmit parlamentari d'aquesta tarda al Congrés, ho ha rebutjat.
ES CRIMINALITZA ELS IMMIGRANTS
També s'ha referit a la possible delegació de competències en immigració a Catalunya la secretària general de Podem, Ione Belarra, que ha criticat que en el preàmbul de la llei es criminalitza la migració perquè diu que és un "risc" per als serveis públics.
"Aquesta llei, i per això Podem no la pot votar, diu que el risc per a l'educació pública, per a la sanitat pública, és la immigració. Ho neguem rotundament. Això és mentida", ha sentenciat en una entrevista a 'Las mañanas' de RNE que ha recollit Europa Press.
Belarra ha assenyalat que allò que sí posa en risc els serveis públics és "el rearmament que ha signat el senyor Pedro Sánchez", que destinarà "10.500 milions d'euros" a armes que "haurien d'anar a millorar la sanitat i l'educació pública", o "les privatitzacions que ha fet sempre el pujolisme" i "els pares polítics" de Junts.
Ha insistit que "Podem, per aquesta agenda racista, no hi passarà", si bé ha reivindicat que el seu partit "hi serà quan el poble català faci reivindicacions d'autogovern" per garantir els seus drets, "com ho ha fet sempre".
"Si finalment hi ha aquest acord per al finançament singular per a Catalunya, hi ha una garantia d'ingressos i un sòl d'ingressos perquè es puguin garantir els serveis públics (...) que no s'amoïni ningú que els vots de Podem seran els primers i no els últims", ha afegit, després de matisar que no obstant això "per fer racisme, amb Podem, no s'hi pot comptar".