Montero (Podem) demana a Sánchez que sol·liciti a l'ONU desplegar cascos blaus a Gaza

Critica que la guerra és una "excusa de les elits europees" per introduir regles fiscals restrictives



BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podem a les eleccions europees, Irene Montero, ha demanat aquest dissabte al president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, que sol·liciti a l'ONU el desplegament de soldats de casos blaus a Gaza per assegurar les zones segures a la franja davant del "genocidi" d'Israel.

"Ja hi ha països com Colòmbia que estan al capdavant de la dignitat del món dient que estan disposats a enviar soldats per construir pau, per assegurar que les zones humanitàries i les zones segures es respecten, perquè entri l'ajuda humanitària, per salvar vides de palestins i palestines que ens necessiten a totes", ha assegurat Montero, en un acte a Barcelona.

Montero ha alertat que el Govern d'Israel "està massacrant la població palestina, els està deixant sense aigua, sense menjar, sense energia, sense ajuda humanitària", i ha dit que està deixant la franja de Gaza sense hospitals ni escoles ni espais segurs.

Ha criticat el Govern d'Espanya per haver trencat relacions diplomàtiques amb l'Argentina per unes declaracions --decisió a la qual la candidata ha donat suport-- i al mateix temps "no ser capaç" de fer el mateix amb Israel.

CRÍTICA A BORELL

Sobre el paper de les institucions europees en el context europeu, ha criticat l'alt representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, Josep Borell, d'haver "menyspreat" el seu paper com a cap de la diplomàcia europea per apostar més per la negociació i la pau.

Montero ha valorat que la guerra està sent una "excusa de les elits europees" per imposar noves regles fiscals restrictives i perquè els partits tradicionals pactin amb formacions de l'extrema dreta.

DEFENSA L'ESQUERRA

Montero ha erigit Podem com el partit "capaç de canviar tot el que ha de ser canviat", i ha dit textualment que la seva formació ha demostrat ser on cal ser quan hi cal ser: "Sí es pot", ha sentenciat.

"Aquest és un moment en què no val dir 'esquerreta, esquerreta', que em quedi on soc, deixem passar el temps a veure si així, posant-me de perfil, l'extrema dreta no va contra mi i va contra una altra. Aquest és el moment de sortir i de fer que les coses passin", ha assegurat Montero.