Montero (Podem) considera "una mentida" de la dreta els suposats errors en les polseres antimaltractament

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
L'eurodiputada i secretària política de Podem, Irene Montero, ha atacat aquest dimarts la dreta arran de les crítiques pels suposats errors en les polseres antimaltractament: "Una gran mentida que han escampat la dreta judicial i la dreta política i mediàtica al nostre país".
"Les polseres no han fallat mai i, de fet, és un dels mecanismes més efectius de protecció per a les dones dels agressors que tenen una ordre, fins al punt que cap dona ha estat assassinada mentre duia aquests dispositius", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Ha explicat que els dispositius de les polseres --que es fan servir des del 2013-- "s'havien de millorar" i que, per això, es va fer un nou contracte per implementar aquestes millores i, com que l'anterior empresa adjudicatària es va negar a fer-ho, es va concedir a una altra.
"En el procés de trasllat de les dades d'una empresa a l'altra, el que es produeix no són errors en les polseres, el que es produeix és una incapacitat temporal d'accedir a l'històric dels trencaments d'ordres d'allunyament", ha dit.
Preguntada pel temps que s'ha allargat aquesta incapacitat temporal, ha afirmat que no ho sabia perquè ja no era ministra quan es va produir la migració de dades i ha insistit que, malgrat la incidència, cap dona ha estat desprotegida, textualment.