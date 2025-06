Montero (Podem), sobre el cas Cerdán: "Que es retorni fins l'últim euro robat"

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputada de Podem, Irene Montero, ha reclamat una reparació del presumpte cas de corrupció de l'exministre Ábalos i l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán: "Com són diners públics, que es retorni fins l'últim euro robat i també garanties de no repetició".

"El que el president està intentant i el Partit Socialista és que passi l'escàndol mediàtic i que tothom li faci costat en aquest moment difícil, minimitzant el cas de corrupció", ha dit en una entrevista d'aquest dimarts a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, en la qual ha qualificat, textualment, de completament insuficient la resposta de Sánchez.

Sobre les reunions de Sánchez amb els socis de la legislatura, ha insistit en el rebuig de Podem a assistir-hi: "Per rentar la cara a la corrupció del Partit Socialista, doncs em sap molt greu, però amb nosaltres que no hi comptin".

Preguntada per si donaria suport a una moció de confiança al socialista, ha criticat la "corrupció del bipartidisme" i ha afirmat que la solució de fons no passa per cap de les dues opcions, sinó, en les seves paraules, per construir una alternativa en l'esquerra.

Sobre la seva relació amb l'exministre José Luis Ábalos --amb qui va coincidir en l'anterior legislatura--, ha expressat que no va sospitar "mai" que presumptament podria estar implicat en una trama de corrupció, i ha afegit que aquest fet, segons ella, demostra el caràcter estructural de la corrupció.