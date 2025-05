Montero augura que caldrà "continuar lluitant" per l'oficialitat del català a la UE

No descarta aliances amb els Comuns si comparteixen estar en contra "del govern del rearmament"

L'eurodiputada de Podem, Irene Montero, ha augurat aquest dimarts que caldrà "continuar lluitant" per l'oficialitat del català a les institucions europees.

"Crec que s'haurà de continuar lluitant, per desgràcia. Normalment les coses importants a la vida s'han de lluitar molt més del que caldria", ha recalcat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

Per Montero, no s'hauria de lluitar perquè les institucions protegeixin la llengua en la qual un parla, "i molt menys si és una llengua reconeguda i oficial, i molt menys encara si és una llengua que, a més de reconeguda i oficial, està minoritzada".

Després de destacar que hi ha molts arguments i interessos en joc, ha advertit que la defensa a Europa de les llengües "no és una cosa fàcil, i hi ha molts països que entenen que no tenen per què fer-ho, i que ho veuen com una amenaça".

En la seva opinió, s'ha d'entendre que un té dret a parlar en la seva pròpia llengua i que les institucions han de "protegir i facilitar i garantir que això sigui possible, i també reparar un deute històric que existeix amb determinades llengües, en el cas de l'Estat espanyol les llengües cooficials, que han estat atacades, en molts casos, per part de les institucions i de l'Estat".

"Però això no és una cosa que tots els estats i tots els països membres de la Unió Europea entenguin, i també estem veient que hi ha, evidentment, altres interessos polítics que es posen en joc", ha afegit.

També ha justificat la decisió de no participar en la comissió del Parlament Europeu (PE) sobre habitatge formada per diferents eurodiputats perquè, segons ella, el PP i el PSOE han pactat una agenda "per rentar la imatge dels rendistes i especuladors, i també per alimentar la mentida que el problema de l'habitatge a Espanya té a veure amb l'ocupació i no amb l'especulació".

Per Montero, és intolerable que aquesta comissió es reuneixi amb l'alcalde de Badalona (Barcelona), el "racista" Xavier García Albiol (PP), i que no ho faci amb la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH).

Dos anys després de l'aprovació de la llei d'habitatge, en fa una valoració crítica perquè "qui ha de prendre les decisions no vol fer el que cal fer, que és intervenir el mercat, limitar el preu dels lloguers, prohibir la compra als no residents i expropiar l'ús dels habitatges que tenen grans tenidors i fons voltor perquè puguin ser incorporats al parc d'habitatge públic".

A més a més, ha augurat que la mobilització social anirà en augment en els pròxims mesos, no només per la crisi de l'habitatge, sinó també per les "duríssimes retallades socials" que considera que implicarà l'augment de la despesa militar, malgrat que el Govern central ho negui.

En preguntar-li si veu possible candidatures conjuntes amb els Comuns en les municipals, ha assegurat que les aliances cauran pel seu propi pes --literalment-- si es troben en la defensa del dret a l'habitatge i en contra "del govern del rearmament i de la complicitat amb el genocidi a Palestina", entre altres aspectes.

"Crec que hi ha d'haver grans aliances i aquesta és la feina a la qual jo m'he compromès com a part de Podem, perquè hi hagi grans aliances per tenir una candidatura forta, no només en les eleccions generals, sinó als territoris", ha explicat.