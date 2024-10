Montero (Podem) acusa el PSOE de fer "exactament les mateixes polítiques" que el PP en habitatge

Assegura que no es penedeix d'haver comprat el xalet de Galapagar

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputada de Podem i exministra d'Igualtat, Irene Montero, ha acusat aquest dijous el PSOE de fer "exactament les mateixes polítiques" que el PP en matèria d'habitatge perquè, a parer seu, estan del costat dels rendistes.

"El problema no és de la ministra, el problema és del president, del Govern central i del PSOE, que és un partit que, en matèria d'habitatge, fa exactament les mateixes polítiques que el PP", ha subratllat en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Les declaracions de Montero arriben després que la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, fes referència a Podem al Congrés en exclamar que les seves propietats "no valen ni la meitat del xalet de Galapagar", en referència a l'habitatge que l'exlíder Pablo Iglesias i Montero van comprar en aquest municipi madrileny.

"Em fa l'efecte que el PSOE cada vegada està més com el PP. Si cola, cola, i si no, Galapagar i Veneçuela. El PSOE és un partit que anomena soroll a fer coses feministes o coses d'esquerres, i que governa fent coses de dretes", ha assegurat Montero.

En preguntar-li si es penedeix d'haver comprat el xalet de Galapagar, l'eurodiputada ha assegurat que no en argumentar que va ser una decisió que pretenia donar "un espai de seguretat" a la seva família, i especialment als seus fills.

BIPARTIDISME

Sense aclarir si la ministra Rodríguez hauria de dimitir, creu que el problema radica en que el bipartidisme a Espanya "ha reforçat l'estructura econòmica de poder dels rendistes i dels grans especuladors".

Segons Montero, hi ha coses a fer a Espanya que el PSOE no farà si no se l'obliga, i defensa que els vots de Podem, que són "pocs però decisius", serveixin per abaixar el preu dels lloguers, per trencar relacions amb Israel i per practicar un embargament total d'armes.