Montero (Podem) acusa a Feijóo de qüestionar els drets de les dones: "El teu masclisme mata"

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Podem a les eleccions generals, Irene Montero, ha acusat al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, de qüestionar els drets de les dones per les seves paraules aquest divendres assegurant que eliminarà el Ministeri d'Igualtat i integrarà les seves competències en un altre ministeri si governa després del 29N: "El teu masclisme mata", ha dit Montero.
Així s'ha expressat aquest dissabte en el primer acte conjunt de precampanya amb el cap de llista d'ERC, Gabriel Rufián, sota el lema 'Casa. Vida. Futur' a la Plaça Major de Nou Barris, a Barcelona, un acte al que també han acudit el president d'ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general de Podem, Ione Belarra, entre altres.
"Feijóo vol un país de dones sense drets, un país de dones esclavitzades, més de la meitat de la població esclavitzada i per això votar al Partit Popular és votar masclisme i és votar violència", ha assegurat.