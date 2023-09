Montero justifica haver expulsat Redondo per "menyspreu públic a les sigles" del partit

Diferencia entre discrepar des del respecte i tenir una posició contrària al partit "permanentment"

MADRID, 15 set. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Hisenda en funcions i sots-secretària general del PSOE, María Jesús Montero, ha defensat la decisió del partit d'expulsar l'exlíder dels socialistes bascos Nicolás Redondo Terreros pel seu "menyspreu clar, reiterat i públic" a les sigles, si bé ha negat que aquesta expulsió sigui un missatge adreçat als socialistes crítics amb la possibilitat que Pedro Sánchez concedeixi una llei d'amnistia als partits independentistes a canvi de ser investit president del Govern central.

Per Montero, formar part d'un partit polític és "voluntari" i els mecanismes interns de "cohesió" i "coherència" han actuat contra un "comportament no adequat" de Redondo, segons ha indicat aquest divendres en una entrevista a RNE, recollida per Europa Press.

"I el senyor Redondo de manera reiterada ha faltat al respecte a les sigles d'un partit centenari, conformat per molts militants" que treballen perquè "els valors del socialisme s'obrin camí. Per tant, s'apliquen els mecanismes interns que fan que una persona quan té un comportament no adequat sigui expulsat del partit seguint tots els procediments", ha al·legat.

La número dos del PSOE, que ha assenyalat que l'expulsió s'ha fet "amb totes les garanties", ha rebutjat que sigui un missatge als crítics, preguntada pel rebuig de Felipe González, Alfonso Guerra o Emiliano García-Page a una amnistia al procés. "En absolut", ha manifestat.

Montero ha contraposat tenir una opinió "discrepant" des del respecte a expressar "de manera clara, reiterada i pública permanentment una posició contrària al mateix partit". "Els límits són molt clars", ha argumentat.

A més a més, ha assegurat que són un partit "unit" i en aquest sentit s'ha referit a una pancarta que els militants socialistes de Sevilla van exhibir dijous a la porta d'un acte al qual va acudir González que deia 'Sempre PSOE, abans Felipe González, ara Pedro Sánchez'.