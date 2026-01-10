Montero exigeix que demani perdó qui va acusar al PSOE d'acordar un contingent català: "Busquem la redistribució de la r

Demana a presidents autonòmics que expliquin a què van a destinar els recursos plantejats en la reforma del finançament autonòmic
MÀLAGA, 10 gen. (EUROPA PRESS) -
La secretària general del PSOE d'Andalusia, ministra d'Hisenda i vicepresidenta primera del Govern central, María Jesús Montero, ha exigit que demanin perdó els qui han acusat al seu partit d'acordar un 'cupo' català "sabent que era mentida". "Som un partit que busca la igualtat d'oportunitats, que busca la redistribució de la riquesa, que busca en definitiva que tots els ciutadans, visquin on visquin, estiguin implicats en el contracte social que tenim amb ells", ha assegurat.
En aquest sentit s'ha pronunciat aquest dissabte Montero durant l'inici de la celebració de la interparlamentaria regional socialista, que ha tingut lloc en la localitat sevillana d'Alcalá de Guadaíra, i on ha dedicat part de la seva intervenció a defensar la seva proposta de reforma del nou model de finançament autonòmic que incrementa el percentatge de cessió a comunitats autònomes de l'IRPF des del 50% al 55% i de l'IVA des del 50% al 56,5%.
Referent a això, María Jesús Montero ha dit que el PSOE "va a l'ofensiva" a l'hora d'exigir que els presidents autonòmics expliquin què és el que faran amb tots els recursos que s'estan plantejant i que el Govern té previst proporcionar a les comunitats autònomes.
"Realment construiran hospitals? Podran posar en marxa consultoris, centres de salut, escoles de zero a tres anys?, O el que es va a fer és el que es ve fent, en el qual el que es pretén és que es produeixi una deterioració progressiva dels serveis públics que provoqui desarrelament dels ciutadans sobre allò públic?", s'ha preguntat.
La lider socialista ha incidit en la importància que es garanteixi que aquests recursos redundin en l'interès general de la ciutadania. "No fem un esforç el Govern d'Espanya de 21.000 milions perquè aquests diners vagin a la Quirón o perquè al final vagi a les universitats privades", ha dit.
I ha assenyalat la sanitat i l'educació pública, l'accés a l'habitatge assequible, la justícia gratuïta o la inversió productiva com a eixos principals als quals haurien d'estar destinats els 21.000 milions d'euros anuals d'acord amb les accions del Govern de Pedro Sánchez que ha qualificat com a "polítiques d'èxit", en particular la política econòmica "que és referència en el conjunt del món i que necessitem que arribi fins a l'última família que té dificultats".
ASSEGURA QUE "JA NO COLEN" LES CRÍTIQUES DEL PP
Montero ha defensat que enfront de les polítiques econòmiques del Govern amb aportacions com la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) o les que han conduït a la reducció de l'atur "ja no colen" les crítiques del PP al que ha convidat a posicionar-se a favor d'una nova pujada del SMI. "Hem demostrat que si realment la renda permet arribar a totes les famílies, s'incrementa el consum i s'incrementa el dinamisme econòmic que té la societat espanyola", ha dit.
La secretària general del PSOE-A ha dit que el seu partit es posicionarà davant de les polítiques de privatització del PP, i ha defensat com des del PSOE, i més concretament des del partit socialista andalús s'ha aconseguit que Espanya sigui dels pocs països del món que tenen preserven sistemes universals en relació amb la sanitat i l'educació. "I no permetrem que la frivolitat, que la falta de coneixement, la falta d'ambició o directament l'interès privatizador, ens arrenqui allò que ens permet ser classe mitjana", ha destacat.
També ha dit que té la sensació de que al PP "li anava molt millor amb el Pròces", alhora que ha acusat als 'populars' d'enyorar "una etapa de conflicte amb Catalunya, de ruptura de relacions, fins i tot intrafamiliars, a l'interior de Catalunya".
I en aquest punt ha dit que "no tots som responsables de la polarització", atès que el Govern "no juga a polaritzar, sinó a governar". I ha dit que la polarització del PP consisteix a fer permanentment "que el soroll intenti tapar la música de la política".
EXIGÈNCIA D'INVERTIR EN EL PÚBLIC
La també ministra d'Hisenda ha apostat per "crear riquesa per repartir-la", i en aquest punt ha agraït el suport dels sindicats CCOO i UGT. I a continuació ha destacat que els governs autonòmics han disposat de 300.000 milions d'euros més en cada exercici pressupostari des que governa Pedro Sánchez.
Així, ha demanat als presidents dels Governs autonòmics que destinin els diners que l'executiu central preveu injectar a les comunitats mitjançant la reforma del model de finançament econòmic a "blindar allò públic": "Que aquests diners vagin al públic, que aquests diners realment garanteixi la igualtat d'oportunitats de tots els ciutadans i que no es vagi a les butxaques d'uns pocs, d'uns amiguets en els quals realment es beneficiï d'aquest esforç que fem conjunt com a societat interessos privats, particulars, que el que busquen com qualsevol empresa és maximitzar el volum de beneficis que tenen".
María Jesús Montero ha dit que espera que "algú demani perdó alguna vegada" en l'àmbit polític per haver acusat al PSOE d'acordar un 'cupo' català: "Quants titulars hem hagut d'empassar, no jo particularment, però aquest partit íntegrament, respecte a que el Govern d'Espanya estava traint al país, traint a Andalusia, perquè alguns han volgut afirmar sabent que era mentida que estàvem treballant en alguna cosa que mai de la vida hagués permès ni aquesta ministra ni hagués permès aquest partit?".
Així, ha defensat que el PSOE és un partit "que busca la igualtat d'oportunitats, que busca la redistribució de la riquesa, que busca en definitiva que tots els ciutadans, visquin on visquin, estiguin implicats en el contracte social que tenim amb ells".
ANDALUSIA
En l'àmbit autonòmic, Montero ha defensat que Andalusia seria la comunitat més beneficiada de la reforma del sistema de finançament: "Ara que demanin perdó tots aquells que ens van acusar d'estar fent un acord que traïa Andalusia i que beneficiava a altres territoris enfront d'Andalusia. Perquè podran amagar-se en tecnicismes, en frases o el que ells vulguin, però la realitat és que el rendiment del model de finançament, el resultat del model de finançament que es posa damunt de la taula proporciona a Andalusia més recursos que a cap altra comunitat autònoma. I això és imbatible", ha dit.
"Quina excusa posarà el senyor Moreno Bonilla ara quan en el mes de novembre, i per això estan les hemeroteques, al Parlament andalús va dir que el que li demanava al model de finançament eren 4.000 milions d'euros?", ha preguntat Montero, aspecte sobre el qual ella mateixa ha respost: "Doncs si vol ser coherent, senyor Moreno Bonilla, digui que aquest model de finançament és bo per a Andalusia i per sobre de les expectatives del Parlament d'Andalusia. Però no ho sentireu, no ho aneu a escoltar, perquè seguiran muntats en la mentida".