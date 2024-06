Montero: "Europa s'hi està jugant la pau i el vot és una manera d'expressar les nostres conviccions més profundes"

MADRID, 9 juny (EUROPA PRESS) -

La cap de llista de Podem a les eleccions europees, Irene Montero, ha afirmat que en aquests comicis Europa "s'hi està jugant la pau" i ha apuntat que el vot és una manera d'expressar les "conviccions més profundes i els principis ètics".

"És també una manera, no l'única, però una manera de contribuir a construir la pau, el món en què volem viure, així que tothom vagi a votar", ha declarat Montero després de votar acompanyada de la secretària general de Podem, Ione Belarra, i l'exlíder del partit, Pablo Iglesias, en un col·legi a Galapagar (Madrid).

Montero ha indicat que "cal animar tothom a participar" perquè el vot és un dret que han conquistat "les nostres mares i àvies per garantir que ningú és més que ningú".

A preguntes dels periodistes, els quals li han consultat si aquesta cita electoral a Europa és "vital" per al futur del partit, l'exministra ha indicat que aquestes eleccions "són molt importants per als ciutadans i, òbviament, per a Podem també en la mesura en què ho són per a Europa i per a Espanya".