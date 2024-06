Montero espera que els grups mantinguin el "compromís" de separar els PGE de la investidura a Catalunya

MADRID, 25 juny (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, confia que els grups polítics mantinguin el "compromís" de separar la negociació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2025 de la investidura del president de la Generalitat de Catalunya.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Montero ha assegurat que el Govern central ja treballa en l'elaboració de l'avantprojecte de pressupostos per al 2025. "Això vol dir que ja comencem amb tots els ministeris a analitzar la càrrega de necessitats i, posteriorment, amb les dades que tinguem, la proposta de sostre de despesa", ha explicat.

Actualment, l'executiu espanyol està en converses amb la Comissió Europea, atès que el canvi i retorn de les regles fiscals necessita alguns ajustos que tots els estats membres han d'incorporar. Així i tot, la titular d'Hisenda ha recalcat que el Govern central està "en condicions" de presentar-los com sigui, sempre perquè siguin aprovats abans del 31 de desembre d'aquest any.

Així, en un escenari de, fins i tot, possible repetició electoral a Catalunya, la ministra s'ha remès a les paraules dels grups polítics. "Els grups polítics han transmès que les dues qüestions són independents: que una cosa és la investidura del president de la Generalitat i una altra la mateixa negociació i l'elaboració pressupostària", ha emfatitzat.

En qualsevol cas, Montero ha subratllat que en les eleccions que s'han celebrat els ciutadans "clarament han elegit Salvador Illa (PSC) com a president de la Generalitat". "Que això sigui una realitat i no anem a un altre escenari que, per descomptat, per als ciutadans seria una molèstia i, d'alguna manera, dissuadeix de la nostra pròpia responsabilitat d'administrar aquesta voluntat política", ha remarcat.