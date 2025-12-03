Montero espera que "el compliment dels compromisos del Govern central restableixi la confiança perduda amb Junts"

SEVILLA 3 des. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta primera del Govern central i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, s'ha mostrat aquest dimecres esperançada en que "el compliment dels compromisos" de l'executiu de Pedro Sánchez "restableixi la confiança que s'ha perdut amb Junts".
Així ho ha indicat la vicepresidenta als mitjans durant una visita a la seu de l'Estació Biològica de Doñana del CSIC a Sevilla, després que la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, hagi assegurat aquest dimecres que els postconvergents mantenen la mateixa posició sobre el PSOE, amb qui van trencar relacions a finals d'octubre, i hagi instat els socialistes a "prendre decisions".
"Hi ha temps per negociar, hi ha temps per complir i hi ha temps per prendre decisions. Nosaltres hem negociat, hem complert i hem pres decisions. A partir d'ara qui ha de prendre decisions és el PSOE", ha recalcat Nogueras en una roda de premsa a la seu central del partit.
Tot això després que el president del Govern central, Pedro Sánchez, assumís dimarts els incompliments amb Junts i anunciés un paquet de mesures en matèria local i d'habitatge que demanaven els de Carles Puigdemont.
Montero ha afirmat que Sánchez "va ser molt clar ahir respecte a que no havíem estat diligents" per part de l'executiu "a l'hora de complir amb els compromisos als quals s'havia arribat amb aquesta formació política per permetre que puguem continuar avançant amb la legislatura.
La també secretària general del PSOE andalús ha sostingut que "és molt important complir els compromisos amb Junts", de la mateixa manera que amb "qualsevol formació política, i continuar avançant en algunes mesures que són complexes, que són difícils", i en les quals "hem de posar tot l'interès", ha afegit, i en aquest punt s'ha referit a l'"ús de les llengües cooficials" a Europa que promou el Govern central.