Montero elogia l'"accent andalús" del Govern central i un PSOE que "creu en la victòria de la mà de Sánchez"

La secretària general del PSOE-A lamenta les "crítiques personals" des de la Junta: "No poden criticar les nostres polítiques de progrés"
SEVILLA, 14 set. (EUROPA PRESS) -
La vice-presidenta primera del Govern central, ministra d'Hisenda i líder del PSOE andalús, María Jesús Montero, ha elogiat l'"accent andalús" del Govern central i ha presentat la seva formació com un partit "fort i unit" que "creu en la victòria". "Anem a per ells, anem a per la victòria de la mà del nostre president i secretari general, que sempre ens dona suport". "Andalusia mereix estar en les millors condicions i aportarà talent, cultura i diversitat per enriquir Espanya".
Així ha tancat Montero la seva intervenció en un acte de partit amb el secretari general del PSOE i president de l'executiu, Pedro Sánchez, que han protagonitzat a Màlaga aquest diumenge, que ha suposat l'inici per part dels socialistes d'un curs polític que desembocarà el 2026 en un any electoral a Andalusia d'esgotar-se la legislatura i que ha servit, com és habitual, per insuflar ànims a militants i simpatitzants.
En un nodrit Pavelló d'Esports de la Universitat de Màlaga, i amb el lema 'El canvi en marxa', el PSOE andalús ha enarborat la seva bandera abans aquesta cita electoral en la comunitat. Durant la seva intervenció, ha afirmat que la Junta d'Andalusia, setmana rere setmana, "l'única cosa que fa en cada reunió setmanal, en al·lusió a les comparences posteriors al Consell de Govern, és confrontar amb Espanya. Critiquen a les nostres persones perquè no poden criticar el que fem: polítiques de progrés, justícia i igualtat".
Al començament de la seva intervenció, Montero ha tingut paraules de suport i solidaritat amb les persones que estan patint a Gaza, "que són víctimes del terror, dones i nens, més de 60.000 morts que portem i molts d'ells, morts de fam perquè s'impedeix l'entrada d'ajuda humanitària". En aquest sentit, ha aplaudit la postura adoptada pel Govern espanyol. "Pedro marca el camí a la resta d'Europa".
La secretària general dels socialistes andalusos s'ha referit en la seva al·locució, sobretot, a la quitació del deute, a les polítiques socials i a la gestió que està duent a terme el PP al govern de la Junta d'Andalusia, al mateix temps que ha presentat al PSOE com un "aliat insubornable" per a aquells "que no són rics de bressol" i la prioritat del qual és la sanitat, l'educació i la dependència.
Per això, Montero ha esgrimit algunes de les mesures engegades pel govern en aquestes matèries, com la reforma laboral, la pujada de les pensions i del salari mínim professional (SMI) i ha criticat el fet que "els 25 diputats andalusos del PP votessin al Congrés en contra de la reducció de la jornada laboral, que beneficiaria dos milions de treballadors".
Pedro Sánchez, que ha tancat aquest acte, amb el qual s'ha pretès impulsar la candidatura de Montero davant dels pròxims comicis autonòmics, ha destacat de la seva vicepresidenta i secretària general en aquesta comuniqueu "les seves ganes, compromís, proximitat i treball, que té per donar i prendre".
El secretari general del PSOE malagueny, Josele Aguilar, també ha destacat "la força i l'ímpetu de María Jesús, que acabarà com a presidenta d'Andalusia". El mandatari provincial ha subratllat l'aposta en el seu moment de Rodríguez Zapatero i Magdalena Álvarez per Màlaga, "com la que mostra l'actual govern". Sobre aquest assumpte, ha posat com a exemple la inversió de 500 milions en la fabricació de semiconductors, el projecte del tren del litoral, les millores de mobilitat a l'A7 i l'ampliació de l'aeroport.