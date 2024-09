Montero diu que la "solidaritat" del contingent català ha de garantir un nivell similar de serveis entre comunitats

Afirma que l'acord desplega el que ja preveu l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, validat pel Tribunal Constitucional

MADRID, 4 set. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha defensat que l'acord amb ERC per a un finançament singular a Catalunya estableix que la "solidaritat" d'aquest sistema ha de garantir un nivell similar de serveis públics a totes les comunitats autònomes, "sempre que duguin a terme també un esforç fiscal similar".

Així ho ha dit María Jesús Montero durant la seva intervenció davant el ple del Senat per explicar el concert català pactat amb ERC, del qual ha dit que l'aportació de Catalunya s'establirà a través d'un percentatge de participació en els tributs.

"L'aportació ha de ser explícita i s'ha de reflectir de manera transparent, fins al punt que l'acord inclou que la Generalitat ha de contribuir a la solidaritat amb les comunitats autònomes, una solidaritat que permeti que els serveis prestats pels diferents governs autonòmics als seus ciutadans puguin arribar a nivells similars, sempre que duguin a terme també un esforç fiscal similar", ha explicat Montero.

Segons Montero, la quota de solidaritat que aportaria Catalunya a l'Estat amb aquest nou model singular s'assemblaria a l'actual sistema de finançament autonòmic, tot i que ha reclamat a les comunitats un esforç fiscal per assolir nivells semblats quant als serveis públics.

Així, Montero ha reivindicat que l'Agència Tributària catalana sigui l'encarregada de gestionar el cent per cent dels impostos, tal com diu el pacte amb ERC. "L'acord desplega ni més ni menys que el que ja preveu l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, validat pel Constitucional".

Montero ha arrencat la intervenció carregant contra el PP per obligar-la a comparèixer a la cambra alta per explicar aquest acord amb ERC, i ha rebutjat que el concert econòmic per a Catalunya sigui un "secessionisme fiscal" com fan referència els populars.

Amb tot, la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda ha definit el pacte amb ERC com "un acord solidari que aprofundeix en el federalisme".