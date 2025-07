Montero diu que el PSOE creixerà en "l'adversitat" i demana defensar "per terra, mar i aire" a Sánchez davant del PP

JEREZ DE LA FRONTERA (CADIS), 12 (EUROPA PRESS)

La sotssecretària general del PSOE, secretària general del PSOE-A, vice-presidenta primera del Govern central i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, s'ha mostrat convençuda aquest dissabte que el Partit Socialista creixerà en "l'adversitat" i ha considerat que no es pot perdre "un sol minut" i cal "sortir amb força, més compromesos que mai i reforçar el compromís amb la ciutadania", al mateix temps que ha demandat a la militància defensar "per terra, més i aire" el president del Govern central i líder del PSOE, Pedro Sánchez, en vista dels "atacs" del PP.

En un acte públic a Jerez de la Frontera (Cadis) per presentar la seva candidatura a la Junta d'Andalusia de cara a les eleccions autonòmiques que toquen el juny del 2026, Montero ha fet referència als "dies complicats" que s'han viscut al partit pels fets relacionats amb el cas Koldo i Santos Cerdán, exsecretari d'Organització del PSOE. "Quan arriben les tempestes i venen onades, intentem prevenir-les, però de vegades no les podem evitar i és fonamental saber que aquest partit actua amb contundència, ràpidament, demana responsabilitats polítiques, exigeix els lliuraments dels càrrecs públics i expulsa o dona de baixa del partit aquells que no són compatibles amb els valors que representem els homes i dones socialistes", ha sentenciat.

"Però l'esperit d'aquesta organització, de la qual ens sentim tan orgullosos, sempre ha de ser un esperit de superació, de combat, de no abaixar el cap, d'intentar millorar i d'aixecar-nos cada cop que caiem", ha afegit Montero, convençuda que no es pot perdre "un sol minut llepant-nos les ferides, sinó que hem de sortir amb força, més compromesos que mai i reforçar el compromís amb la ciutadania".

"A nosaltres ens repugna més que a ningú la corrupció i aquells comentaris i comportaments que s'allunyen de l'exemplaritat que els homes i dones del nostre partit s'han d'autoexigir", ha apuntat Montero, que ha indicat que els militants del PSOE "són molt més exigents amb els comportaments exemplars" que els d'altres forces polítiques.

Ha expressat la "repugnància" que senten els militants socialistes per veure alguns companys utilitzar "les seves influències per lucrar-se o parlant de les dones com si fóssim mercaderia": "Ens dol, patim i ens avergonyim quan escoltem o surten a la llum alguns àudios i alguns comportaments amb els quals no ens identifiquem".

"I hem pres nota, efectivament, hem demanat perdó i hem intentat engegar noves mesures que ens permetin acorralar aquells que busquen l'interès personal, i aquelles empreses que corrompen els que tenen influència o tenen responsabilitats per intentar guanyar diners o per intentar lucrar-se en una societat", ha afegit.

Quant al PP, ha denunciat que persegueix "destruir" Pedro Sánchez mitjançant "mentides" i "notícies falses". "L'oposició del Partit Popular és assetjament, reïficació del president, de la seva humanització i de la seva figura, perquè aquí tot càpiga i tot valgui, des d'espiar, quan ni tan sols era president, la seva família; per fabricar notícies falses, com hem conegut aquests dies, amb si les saunes per dalt i les conjumines per baix, i per intentar incriminar al seu entorn familiar provocant-li dany personal", ha indicat.

Ha assenyalat que ja "no parlem de projectes, sinó que parlem justament de destruir la persona que encapçala i simbolitza el projecte socialista", el qual el PP anomena "sanchisme", "per intentar contraposar-ho al que significa el socialisme i intentar per aquesta via que es produeixi una desafecció dels votants socialistes".

"I li vull dir al Partit Popular que van malament, que com més ataquen Pedro Sánchez, que com més veiem com de manera despietada és objecte de totes les seves mentides, dels seus atacs i de les seves agressions, cada home i cada dona socialista, més ganes tenim de defensar per terra, per mar i per aire a qui encapçala el nostre projecte, al nostre secretari general", ha sentenciat: "Estem amb tu a Andalusia per defensar-te contra vent i marea", ha traslladat Montero a Sánchez.

En referència al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestat quina "manera de perdre els papers" durant la seva intervenció dimecres passat en el debat sobre corrupció celebrat al Congrés dels Diputats, evidenciant que quan un no "té un argument, intentar l'atac directe a la persona".

Davant dels que es plantejaven en aquests dies que si les "convocatòries electorals o que si les mocions de confiança", ha volgut deixar clar que el PSOE "no entregarà mai el govern a la dreta que ve amb retallades i que té una agenda de contrareforma que no vol explicar".

Ha advertit la militància socialista que només és possible la "victòria des de la unitat i el compromís col·lectiu que se sustenta en el personal que cadascú tenim cada dia".