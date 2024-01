Montero diu que hi ha marge per negociar i confia que Junts acabarà donant suport a la llei d'amnistia

MADRID, 31 gen. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assenyalat aquest dimecres que "de marge per negociar, n'hi ha d'haver sempre", en ser preguntada per si hi haurà o no canvis en la proposició de la llei d'amnistia que, després del vot en contra de Junts, no ha estat aprovada i ha tornat a la comissió de justícia del Congrés.

"Jo diria que de marge per negociar, n'hi ha d'haver sempre. Vull dir que, per descomptat, quan transcorre un temps i hi ha una voluntat clara de diàleg per les dues parts, sempre hi ha condicions per poder continuar incorporant qüestions que, com sempre vam dir, tenien a veure amb millores tècniques", ha indicat en unes declaracions a TVE, recollides per Europa Press.

Això sí, Montero ha volgut subratllar que el text legal que es va votar dilluns al Congrés ja està "pactat" fins a quatre vegades, per la qual cosa ha dit que confia que Junts acabi donant-hi suport, ja que compta amb el de la resta de socis d'investidura i perquè "clarament és beneficiós" perquè la situació a Catalunya continuï per la via institucional, ha incidit.