Montero diu que Aldama "no aportarà cap prova" i assegura que l'acusació és falsa

MADRID 22 nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Govern central i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha sostingut que el presumpte conseguidor del cas Koldo, l'empresari Víctor de Aldama, "no aportarà cap prova" perquè simplement "no hi ha res", després que dijous a la nit en sortir de la presó respongués a Pedro Sánchez que provaria tot el que ha dit durant la seva declaració a l'Audiència Nacional.

Preguntada en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press, sobre si el Govern central tem que De Aldama compleixi amb l'advertiment i presenti proves dels vincles d'alguns ministres i membres del PSOE en el cas Koldo, Montero ha respost que 'no' i ha emmarcat la declaració de l'empresari en "una estratègia que evidentment no anirà enlloc".

"Ja li dic jo que no, que no aportarà cap prova perquè no hi ha res", ha assegurat la vicepresidenta, després de lamentar que "no hi ha dret" a que una persona que és a la presó provi d'"enganyar el conjunt dels ciutadans" amb una declaració "a la desesperada" en la qual ha "mentit molt greument" per poder sortir de la presó.

Aquestes declaracions tenen lloc després que en sortir de la presó de Soto del Real, on està en presó provisional des del passat 10 d'octubre, De Aldama contestés davant els mitjans de comunicació al president espanyol, que prèviament havia negat la declaració de l'empresari a l'Audiència Nacional després de qualificar-lo de "personatge" que basa la seva estratègia de defensa en la "mentida".

"Les fotos que es fan amb qualsevol es fan al carrer, no a zones privades", va indicar l'empresari per avisar el cap de l'executiu que no es preocupés perquè "tindrà proves de tot el que ha dit", a més de reiterar que la trobada amb Sánchez "no va ser fortuïta".