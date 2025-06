Montero demana a Santos Cerdán que col·labori amb la justícia en vista de la seva declaració al Tribunal Suprem

Espera que el Comitè Federal de dissabte vinent sigui una "abraçada fraternal" dels socialistes després del "dolor" provocat pel cas

SEVILLA, 29 juny (EUROPA PRESS) -

La vice-presidenta primera del Govern central i sotssecretària general del PSOE, María Jesús Montero, ha demanat a l'ex-número tres del partit, Santos Cerdán, que col·labori amb la justícia en vista de la seva declaració aquest dilluns al Tribunal Suprem per presumptes delictes de corrupció.

En unes declaracions als mitjans des del Palau de Congrés de Sevilla (Fibes) on aquest dilluns arrenca la IV Conferència Internacional per al Finançament al Desenvolupament de l'ONU, ha remarcat que si hi va haver persones que no van actuar conforme a la llei, han de "pagar les conseqüències".

Montero ha estat preguntada per aquest assumpte, davant de la imminent declaració de Cerdán, després que l'alt tribunal decidís investigar-lo pel presumpte cobrament de mossegades i les adjudicacions irregulars de contractes d'obres públiques juntament amb l'exministre José Luis Ábalos i l'exassessor ministerial, Koldo Garcia.

Montero ha "convidat" Cerdán a col·laborar amb la justícia i posar-se a la seva disposició, com a parer seu està fent el PSOE, perquè dugui a terme totes les investigacions que consideri oportunes. "I al final, si hi ha persones que s'han apartat d'una conducta conforme a llei, doncs que en paguin les conseqüències", ha subratllat.

Considera que l'exsecretari d'Organització del PSOE haurà de contestar a les preguntes del jutge "i probablement segueixi el que li dicti la seva defensa" com fan, apunta, la majoria de persones que declaren davant de la justícia.

"TRANQUIL·LITAT" AL GOVERN CENTRAL

Assegura que a l'executiu hi ha "tranquil·litat" davant de la compareixença al Suprem del que era un dels col·laboradors més estrets del president Pedro Sánchez fins fa poques setmanes i diu que no n'esperen res en particular.

L'instructor del cas Koldo al TS, Leopoldo Puente, va oferir a Cerdán declarar voluntàriament el 25 de juny, com a pas previ a iniciar els tràmits per recaptar el permís de la cambra baixa per poder investigar-lo. No obstant això, en renunciar a la condició de diputat va perdre l'aforament, per la qual cosa el magistrat va poder citar-lo directament com a imputat, encara que va accedir a retardar-li la cita per donar més temps al seu advocat a estudiar la causa, fixant-la per a aquest dilluns.

Cerdán acudirà al Suprem després que ja hagin declarat prèviament Ábalos, que va negar tenir cap vinculació amb la trama i va dir que no es reconeixia en els àudios i també Koldo García, que va optar per guardar silenci i no respondre.

COMITÈ FEDERAL

D'altra banda, la número dos del PSOE diu que afronten el Comitè Federal del dissabte 5 de juliol com "una abraçada fraternal" després del "dolor" causat en les files socialistes pel cas que afecta Cerdán, Ábalos i Koldo García.

"Crec que tots els socialistes acudim amb molta il·lusió, després del patiment que hem tingut a l'interior del nostre partit" per la implicació de persones "bastant assenyalades" en la presumpta trama corrupta.

Sánchez designarà el substitut de Cerdán al capdavant d'Organització i previsiblement escometrà canvis a l'executiva, encara que Montero no n'ha concretat la importància --"cada cosa al seu temps"-- ha buidat.

En tot cas assenyala que el PSOE acudeix amb un "afany renovat" i un "impuls afegit" amb "iniciatives complementàries" que permeti al partit tirar endavant.

"El Comitè Federal segur es convertirà en una abraçada fraternal de tots els que participem en aquesta família, i que hem viscut amb molt de dolor i amb molt de dol la situació d'alguns companys", indica Montero.

Finalment, preguntada sobre si prendran mesures addicionals perquè casos com aquest no es repeteixin, diu que "qualsevol organització política ha de revisar tot el seu mecanisme per garantir que ningú se surti de comportaments no només irregulars, sinó també poc ètics", ha apuntat Montero, retraient els comentaris dels membres de la presumpta trama "en relació amb les dones".