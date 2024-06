Montero demana a Sánchez passar "de les cartes al BOE", renovar el CGPJ i fer una llei de mitjans

BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podem a les eleccions europees, Irene Montero, ha reclamat al president del Govern central, Pedro Sánchez, que passi "de les cartes al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i a les polítiques públiques per protegir la democràcia dels sectors reaccionaris", per la qual cosa ha apostat per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i per fer una llei de mitjans.

Així s'ha referit aquest dimecres en unes declaracions a Barcelona a la carta a la ciutadania publicada dimarts per Sánchez arran de la citació judicial a la seva dona, Begoña Gómez, el 5 de juliol.

Montero ha assegurat que "la majoria plurinacional democràtica del Congrés" permetria la renovació del CGPJ i també aprovar una llei de mitjans que impedeixi fer servir notícies falses en contra de formacions polítiques que treballen per avançar en drets, ha dit textualment.

"És intolerable aquesta inacció per part del Govern d'Espanya. És un govern que no governa", ha criticat Montero, que ha afegit que és decebedor que Sánchez no reconegui que els casos de lawfare s'han produït a Espanya des de fa molts anys, segons ella.

La candidata dels morats ha sostingut que "aquesta guerra judicial i mediàtica ha provat de condicionar el vot dels espanyols i de les espanyoles, dels catalans i de les catalanes des de fa moltíssims anys", i ha acusat Sánchez de no solidaritzar-se i de legitimar-ho.