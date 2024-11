Montero demana deixar el "politiqueig" i aprovar els PGE per ajudar València: "És impropi dir-ne xantatge"

MADRID 10 nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat que els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) són un dels eixos "clau" per a la reconstrucció i tornada a la normalitat de la província de València després de la dana.

"L'objectiu és mobilitzar els màxims recursos per tornar a la normalitat amb rapidesa. El decret llei mobilitza 10.600 milions. Comptem amb la col·laboració de Brussel·les per evitar restriccions fiscals, això és clau. També ho és el pressupost, que és necessari i em sembla impropi dir que això és xantatge", ha assenyalat aquest diumenge en una entrevista a 'El País', recollida per Europa Press.

La ministra assegura que "ningú" entendria que la Generalitat no orientés els comptes públics a la reconstrucció de València i afegeix que tampoc entendrien que el Govern central no tingui els PGE "focalitzats a resoldre com més aviat millor la situació". "L'emergència ho requereix", subratlla.

En aquest sentit, Montero indica que el president del Govern central, Pedro Sánchez, no ha vinculat els 10.600 milions als PGE i demana "deixar el politiqueig" perquè "les grans crisis mesuren la grandesa d'un país". "Els pressupostos no estan llestos i no obstant això els ajuts arribaran, són una despesa extraordinària i això Brussel·les ho entén", afirma.

"Cal un pressupost i em sembla impropi dir que això és xantatge. Hi haurà un moment per demanar responsabilitats i per confrontar, però ara és necessari el pressupost i és impresentable, poc empàtic i absolutament desorientat parlar de xantatge", ha recalcat.

La ministra assegura que el Govern central ha estat present a València "des del primer minut" de la dana i reitera que el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, era el responsable d'activar el màxim nivell d'alarma "i no ho va fer".

"Hem estat presents a València des del primer minut, amb tot el desplegament de forces i l'exèrcit. Hagués estat un contrasentit entrar en una baralla de competències", ha manifestat.

A més, Montero reconeix que entén la "indignació" dels veïns de Paiporta, preguntada pels atacs que van patir tant Sánchez, com Mazón i el rei Felip VI, però aplaudeix que el Govern central ha estat ajudant en la situació i lamenta que "els ultres s'infiltressin en aquestes protestes".

"Entenc la indignació de persones que perden la seva casa, el seu negoci, el seu cotxe, els seus éssers estimats. La desesperació és lògica quan l'ajuda no arriba immediatament, i és impossible arribar immediatament. Aquesta frustració pot acabar en baralla quan hi ha aglomeracions. Són moments perillosos per l'onada d'emocionalitat. Em sembla indignant que els ultres s'infiltressin en aquestes protestes", ha assegurat.

Finalment, assenyala que una de les "lliçons" que ha deixat la dana a Espanya és que el canvi climàtic "no és una amenaça sinó la crua realitat" i apel·la a la unitat de tot l'Estat, alhora que afirma que "hi haurà temps de veure com es van prendre les decisions".

"Ens hem centrat a donar resposta a la gent que ho passa malament, a salvar el teixit productiu i a desplegar l'ajuda per reconstruir la zona devastada: ja hi haurà temps de veure com es van prendre les decisions. Els valencians no entendrien una baralla contínua. És el moment de la unitat, de fer servir tota la potència de l'Estat i l'exèrcit i de sumar-la a la capil·laritat de la Generalitat", ha conclòs.