Montero defensa l'aliança amb ERC i evita pronunciar-se sobre la "porta oberta" de Front Ampli

Diego Radamés - Europa Press
MADRID, 13 oct. (EUROPA PRESS) -
La secretària política i eurodiputada de Podem, Irene Montero, ha defensat l'aliança de la seva formació amb ERC com una candidatura que representa "a aquesta majoria d'esquerres" i ha evitat pronunciar-se sobre la "porta oberta" de Front Ampli per unir-se a la confluència amb Moviment Sumar, Comuns, Més Madrid i Esquerra Unida. "Prefereixo el meu silenci perquè crec que és el que millor pot contribuir al fet que les coses vagin bé", ha sentenciat.
En una entrevista a la 'Cadena Ser', recollida per Europa Press, Montero ha assenyalat que Podem va a "contribuir" a la candidatura d'ERC i farà "equip" amb Gabriel Rufián "en tot el territori" de cara a les eleccions generals.
La dirigent de la formació morada ha subratllat que l'espai que forma amb Rufián està obert al fet que se sumin altres partits, com els de Front Ampli, i ha defensat que la gent progressista demanava un "marc de col·laboració entre diferents" que s'ha aconseguit amb l'aliança amb ERC. "Cal seguir treballant perquè molta més gent estigui aquí i perquè aquesta candidatura representi a aquesta majoria d'esquerres", ha postil·lat.
Sobre la "porta oberta" per incorporar-se a Front Ampli, Montero ha evitat una resposta concreta en afirmar que l'"incomoden" aquest tipus de debats. "No vull respondre i seguir en el bucle infinit", ha afegit, per recordar després la posició de Podem sobre el futur de l'esquerra espanyola, que ha de passar per unes primàries.
Dit això, ha demanat esperar per poder "explicar" quan "es facin les coses" perquè "converses hi ha sempre", en relació a la unió de l'esquerra, i "no estar parlant permanentment en un bucle infinit que incomoda a tothom".