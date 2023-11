Montero defensa que l'acord del deute amb Catalunya s'aplicarà "amb el mateix criteri" a la resta de CA

MADRID, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Hisenda i Funció Pública en funcions, María Jesús Montero, ha defensat que l'acord d'investidura amb ERC per condonar part del deute de Catalunya, en aquest cas el 20% del total, s'extrapolarà a la resta de comunitats autònomes (CA) amb el "mateix criteri", en funció de l'"infrafinançament" que va suportar cadascuna per la crisi financera del 2008.

"L'acord amb ERC estableix que s'aplicarà el mateix criteri al conjunt de comunitats autònomes", ha assegurat en una entrevista a 'La Hora de la 1', de TVE, recollida per Europa Press.

El pacte al qual van arribar el PSOE i ERC per condonar part del deute de Catalunya, en aquest cas el 20% del total, s'extrapolarà a la resta de comunitats autònomes, però el percentatge no serà necessàriament del 20% per a totes, sinó que es fixarà cas a cas, en funció de l'"infrafinançament" que va suportar cadascuna derivat de la crisi financera del 2008.

Així, el criteri, segons Montero no és el percentatge del deute que té cadascuna, sinó que es basa en l'efecte que va tenir durant els governs del Partit Popular" un cicle econòmic a la baixa en què les comunitats autònomes es van veure obligades a endeutar-se i a desenvolupar retallades en sanitat, educació o polítiques de dependència.

La titular d'Hisenda en funcions ha explicat que en el text signat amb ERC el que s'estableix és una compensació per la disminució dels recursos a causa d'aquell cicle econòmic que es va viure en els moments més durs de la crisi financera.

"L'aplicarem al conjunt de comunitats autònomes com diu el mateix text que es va signar amb ERC", ha recalcat la ministra d'Hisenda.

CONDONAR FINS A 15.000 MILIONS A CATALUNYA

El pacte entre el PSOE i ERC per a la investidura de Pedro Sánchez implica que l'Estat condonarà fins a 15.000 milions d'euros de deute del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) a Catalunya, el 20% dels 71.000 milions d'euros que té ara la comunitat amb l'Estat. A més, s'estalviarà uns 1.300 milions d'euros més pels interessos que tindria pagar aquest crèdit si no fos condonat.

No obstant això, aquest acord de condonació del deute, que s'estendrà a la resta de comunitats de règim comú, no prejutja que el percentatge de deute que es condonarà a les altres autonomies sigui el 20% determinat per a Catalunya, ja que s'haurà de determinar cas per cas la pèrdua de recursos que cadascuna va tenir a conseqüència de la crisi del 2008, de manera que el percentatge pot ser "superior o inferior" al fixat per a Catalunya.