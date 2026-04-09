Montero defensa formar equip amb Rufián per rellançar l'esquerra i no descarta que Podem lideri part de l'espai

Photogenic/Claudia Alba - Europa Press
MADRID 9 abr. (EUROPA PRESS) -
La secretària política de Podem, Irene Montero, ha defensat formar equip amb el portaveu parlamentari d'ERC, Gabriel Rufián, per rellançar una esquerra forta a Catalunya i Espanya, que s'"atreveixi" a pressionar per frenar el preu del lloguer, entre altres mesures, alhora que no ha descartat que la formació morada lideri part d'aquest espai que pretenen construir amb altres partits progressistes i sobiranistes.
En dues entrevistes a RNE i Ser Catalunya, recollides per Europa Press, Montero ha demanat "no avançar tots els passos" abans de l'acte que compartirà aquest dijous amb Rufián a Barcelona, si bé ha reivindicat que tant ella com el portaveu d'ERC estan disposats a formar equip per frenar una dreta que "arrasa" cada vegada que s'obren les urnes.
"Crec que Podem a Espanya i ERC a Catalunya podem impulsar això. I el que anunciem és que estem disposats, en Gabriel i jo, a fer equip. És evident que hi ha un camí per fer i que no és fàcil, però cal provar-ho i és possible aconseguir-ho", ha afirmat la també exministra d'Igualtat, que considera que "hi ha maneres d'articular una cooperació i col·laboració" entre diferents formacions polítiques "interessants per a tothom".
Preguntada, en concret, sobre si aquesta aliança passaria per un 'tiquet' electoral, en què Rufián sigui cap de llista a Catalunya i Montero a una altra zona d'Espanya, l'eurodiputada de Podem ha insistit a no avançar passos i esperar a veure "què es respira" en l'acte de Barcelona, tot i que no ha descartat que aquesta opció sigui el "camí" que a partir d'ara pot recórrer l'esquerra.
No obstant això, ha reconegut que hi ha "una sensació de bucle i d'esgotament" dins l'esquerra, per la qual cosa ha defensat que cal donar "certeses" a l'electorat progressista que hi ha "persones" en polítiques "disposades a presentar batalla".