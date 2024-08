Montero defensa que Catalunya tingui "finançament singular" i sosté que l'acord PSC-ERC "no és un concert"

ROTA (CADIS), 21 ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha defensat aquest dimecres que Catalunya tingui un "finançament singular", però ha volgut deixar clar que l'acord subscrit entre el PSC i ERC per a la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat no suposa "ni és un concert econòmic" per a Catalunya ni és "una reforma a l'ús" del sistema de finançament" autonòmic.

"És una fórmula que permet aprofundir en l'autogovern al qual Catalunya aspira i que considera important per al desenvolupament de les seves competències", ha afegit la ministra d'Hisenda a preguntes dels periodistes en una atenció a mitjans durant una visita a l'Ajuntament de Rota (Cadis), des d'on també ha manifestat que en aquest acord entre els socialistes catalans i ERC "es contempla la solidaritat com a eix i nucli" d'aquest.

Segons ha dit, l'acord es pot "denominar de totes les formes que cadascun vulgui", però sosté que "ni és un concert econòmic" com el que existeix per al País Basc i Navarra, "ni és una reforma a l'ús del model de finançament".

En aquest sentit, ha volgut traslladar un missatge d'"absoluta seguretat i tranquil·litat" a la resta de comunitats autònomes perquè "el que el Govern impulsa per fer viable aquesta major aspiració que té Catalunya i que tenen altres parts d'Espanya serà bé per al conjunt de l'Estat espanyol i serà molt bo per a Catalunya".

La també sotssecretària general del PSOE ha assenyalat que durant els últims dies ha escoltat "tota mena de comentaris, d'interpretacions, de crítiques" en relació amb aquest acord, i "cap s'aproxima a la realitat del que realment es va signar".

En aquesta línia, ha defensat que la "solidaritat" que es contempla en l'acord "és la que ha presidit tots els models de finançament autonòmic", entesa "com l'aportació de tots els territoris per assegurar l'homologació dels serveis públics visquin on visquin els espanyols".

"I qualsevol que digui una altra cosa, menteix, i qualsevol que intenti atemptar contra aquests principis o acusament al Govern d'Espanya d'atemptar contra aquests principis, menteix", ha emfatitzat María Jesús Montero per criticar a continuació que el PP "ha fet de la confrontació amb Catalunya l'eix de la seva política al llarg de tot el territori", i de posar en relleu que "no hi ha una proposta sobre com ajudar a normalitzar les relacions amb aquesta part tan important d'Espanya" com és Catalunya, ni "una proposta alternativa de model de finançament".

Després de lamentar que "totes les propostes, quan venen de Catalunya, es relaten com si fossin un greuge per a la resta del territori", la ministra d'Hisenda també ha assenyalat que el que "existeixi un finançament singular per a Catalunya no suposa cap greuge amb la resta de territoris, com no ho suposa que existeixi per a Canàries o per a les Balears".