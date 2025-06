Montero es declara "profundament traïda" per Cerdán i veu que "sobren els motius" per la continuïtat del Govern central

ÉCIJA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

La vice-presidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, s'ha declarat aquest diumenge "profundament traïda, dolguda, indignada amb el senyor Santos Cerdán", per qui va arribar a proclamar que posava la mà al foc sobre la seva innocència.

La també secretària general del PSOE d'Andalusia ha defensat, davant d'un escenari de convulsió política i social pels àudios difosos, la continuïtat del govern de coalició de PSOE i Sumar que presideix Pedro Sánchez, convençuda que "sobren els motius, hi ha moltes raons perquè aquesta legislatura pugui continuar caminant".

Han estat les primeres declaracions públiques de Montero des que dijous Cerdán va dimitir com a secretari d'Organització del PSOE i va anunciar la seva renúncia a l'acta després de difondre's els àudios en possessió de la Guàrdia Civil sobre la seva implicació en el cobrament de comissions en les adjudicacions d'obres públiques.

Ha esgrimit com a lament el contrast entre el comportament de Cerdán amb el fet en paral·lel que "hi ha tants alcaldes, regidors, ministres deixant-se la vida, la pell, no tenim amb prou feines vida personal per afrontar els reptes i problemes d'aquest país", a les seves declaracions als mitjans abans de la inauguració d'una casa del poble socialista a Écija (Sevilla).

Entre aquestes "moltes raons per seguir" ha situat dades com un mercat laboral amb "gairebé 22 milions de persones treballant", que l'economia espanyola estigui creixent gairebé el doble que la zona euro, unes pensions de mitjana 400 euros superior a l'etapa del Partit Popular o la pujada del salari mínim interprofessional (SMI).

Ha brandit una reacció "d'haver apartat de les nostres sigles els que es desvien de la norma amb un comportament repugnant", per assenyalar que "ens provoca rebuig, repugnància" aquests comportaments, ja que ha considerat que l'aspiració ha de ser "una trajectòria impecable amb l'ús dels diners públics", però en paral·lel hi ha d'haver "una coherència personal exigible".

Ha apuntat que "ell nega aquests fets, la veracitat d'aquestes cintes, per la qual cosa ha situat que l'escenari futur de Cerdán serà "defensar-se als tribunals".

"Hem demanat perdó, ho ha fet el president en primera persona", ha afirmat Montero a la pregunta de l'assumpció de responsabilitats per l'elecció de Cerdán com a secretari d'Organització, mentre ha esgrimit que "Santos Cerdán ni tan sols està imputat i hem actuat amb contundència".

Ha proclamat que "no podem garantir cas de corrupció zero" perquè "les persones enganyen" i "desprestigien les sigles a les quals pertanyen", abans de reafirmar-se en la capacitat de resposta del PSOE, ja que en trobar-se amb "un indici de corrupció ha estat immediatament apartat".

La també sotssecretària general del PSOE federal ha remarcat la resposta "amb contundència" quan encara no existeixen "actuacions judicials" i que aquesta reacció s'ha produït "en amb prou feines unes hores" després de coneguts els informes de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, sobre els quals ha subratllat que "uns altres tenien prèviament", per la qual cosa ha reivindicat que l'actual executiu que presideix Sánchez manca "d'una policia patriòtica que filtri al govern" i ha situat aquest fet com un símptoma que "l'estat de dret funciona".

"El Govern no ho coneixia", ha remarcat sobre la ignorància del Govern central, "no n'hem tingut (de coneixement)", ha continuat afirmant mentre "d'altres sembla que els tenien quan era secret de sumari".