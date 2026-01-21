Montero es declara "consternada" per la mort del maquinista sevillà en l'accident de tren a Catalunya

LORENA SOPENA / Europa Press
SEVILLA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta primera del Govern central i secretària general del PSOE d'Andalusia, María Jesús Montero, s'ha declarat "consternada" per la mort d'un maquinista sevillà en pràctiques en l'accident de tren a Gelida (Barcelona) ocorregut aquest dimarts a la nit.
La també ministra d'Hisenda ha publicat una anotació en el seu compte d'X en la qual trasllada el seu "sincer condol" a la "família i amics" d'aquest "jove maquinista de Rodalies".
L'alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), també ha manifestat a través d'X el seu "més sentit condol a tots els familiars i amics d'aquest jove sevillà que estava destinat a Barcelona per completar la seva formació com a maquinista".
"Per a ells va l'abraçada de tota una ciutat que s'uneix a aquesta tragèdia i un dolor que tots compartim. Descansa en pau", ha completat l'alcalde en el missatge.