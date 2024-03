Montero creu que la imputació de Puigdemont no provoca "cap interferència" en l'amnistia

Diu que no "hi ha cap sorpresa" en les investigacions de la justícia



BARCELONA, 1 març (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Govern central i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat que la imputació per terrorisme de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, per part del Tribunal Suprem "no provoca cap interferència" en les negociacions de la llei d'amnistia amb Junts.

Ho ha dit aquest divendres en unes declaracions a la premsa al costat del delegat especial de l'Estat, Pere Navarro, abans de visitar el DFactory del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).

Montero ha assenyalat que "no hi ha cap sorpresa" respecte a les investigacions que està desenvolupant la justícia i ha reiterat el respecte del Govern central a la feina de jutges i fiscals.

Ha destacat que l'executiu espanyol troba imprescindible aprovar la llei d'amnistia per "girar full dels tràgics i lamentables successos" del 2017.

En tot cas, ha subratllat que "aquest país sap perfectament què és terrorisme i què no ho és" i que per això el Govern central continua treballant en, textualment, aquest projecte de normalització de la convivència a Catalunya.

AMPLIACIÓ DEL DFACTORY

Montero ha explicat que l'executiu espanyol treballa en el disseny de la segona fase del DFactory, amb la finalitat de poder estendre l'experiència a nous sectors productius.

Ha assegurat que la primera fase ha estat un èxit i que s'ha de continuar treballant en la segona per consolidar projectes i incorporar emprenedors i pimes.

Per això, ha dit que continuaran "convidant" la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona perquè participin en els projectes que s'estan desenvolupant a les instal·lacions.