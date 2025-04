Montero creu haver acabat amb el desànim al PSOE andalús i prepara una sèrie d'actes per mobilitzar els seus votants

Dona per tancada la renovació interna i es llançarà a la carrera electoral

MADRID, 19 abr. (EUROPA PRESS) -

La vice-presidenta primera del Govern central i secretària general del PSOE d'Andalusia dona per tancat el procés de renovació orgànica al partit amb el qual creu haver posat fi al desànim a l'organització i prepara una sèrie d'actes amb els quals pretén activar al seu electorat, segons traslladen les fonts socialistes.

Montero va assumir recentment el lideratge del PSOE andalús, càrrec que combina amb el de número dos del govern de Pedro Sánchez i amb el de ministra d'Hisenda, amb l'objectiu de tornar a aconseguir la Junta d'Andalusia per als socialistes i desbancar el president Juanma Moreno (PP).

En les últimes setmanes ha multiplicat la seva presència a les diferents províncies andaluses, on ha participat en els congressos regionals que han renovat els càrrecs autonòmics del partit. En una d'aquestes intervencions, a l'obertura del congrés provincial de Jaén, Montero va qualificar de vergonya la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que absolia l'exfutbolista Dani Alves d'un delicte d'agressió sexual. Unes declaracions per les quals es va veure obligada a demanar perdó dies després. En un altre d'aquests mítings va carregar contra la universitat privada.

L'oposició va aprofitar per retreure-li que Sánchez li ha encomanat massa tasques que segons el parer del PP la porten a cometre errors, però ella s'ha defensat assegurant que és capaç de compaginar les diferents facetes i fer guanyar de nou el PSOE en una comunitat clau per als interessos electorals dels socialistes.

ANDALUSIA, PRIMERA CITA ELECTORAL A LA VISTA

De fet, el també secretari general, Pedro Sánchez, va posar el focus en aquest territori i també a Madrid, com a punts fonamentals en què han de millorar els resultats i va apostar per dos dels col·laboradors principals al govern: Montero i el ministre de Transformació Digital, Óscar López, que ara lidera la federació madrilenya.

Andalusia és la primera cita electoral a la vista, amb autonòmiques previstes per a l'any 2026, si Moreno no es decanta per avançar els comicis. En qualsevol cas al PSOE volen accelerar per tenir el partit preparat per a la contesa.

Amb el carrusel de congressos provincials tancats, Montero dona per conclosa l'etapa d'organització i renovació interna, segons traslladen les fonts consultades i està preparant una sèrie d'actes amb l'objectiu de mobilitzar la societat i el votant socialista.

CANVI D'ÀNIMS

L'activitat no serà tan frenètica com les últimes setmanes, en què la vicepresidenta ha tingut actes gairebé constants a diferents punts de la comunitat, però l'objectiu és augmentar la presència al carrer per mirar de guanyar terreny a una Moreno molt sòlida a les enquestes.

Les fonts consultades consideren que ja han fet un pas important en aquest procés i noten un "canvi d'ànims", respecte a l'etapa anterior liderada per Juan Espadas, actual portaveu al Senat.

Consideren, per tant, que el partit s'ha posat les piles, ha acabat amb el desànim i certa desmotivació entre les files i està preparat per llançar aquest missatge de renovació als andalusos.