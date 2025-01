Montero creu que Andalusia ha de demanar l'autogovern que planteja Catalunya

MADRID 9 gen. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Govern central i candidata a liderar el PSOE a Andalusia, María Jesús Montero, considera que la seva comunitat ha d'aprofitar "la iniciativa d'autogovern que planteja Catalunya" i reclamar exercir-lo en igualtat de condicions per assegurar així el compliment de l'Estatut d'Autonomia.

Montero ha fet aquestes declaracions en una entrevista a la Cadena Ser, recollides per Europa Press, l'endemà de presentar la seva candidatura a la secretaria general del PSOE andalús i, preguntada sobre com defensarà a Andalusia el finançament singular per a Catalunya, ha sostingut que el nou sistema de repartiment de recursos serà solidari i la seva comunitat rebrà més recursos dels que té ara.

En aquest sentit ha carregat contra el president de la Junta d'Andalusia, el popular Juanma Moreno, qui ha acusat de crear una falsa sensació de "maltractament" envers la seva comunitat respecte a Catalunya malgrat que durant l'etapa de Pedro Sánchez a La Moncloa ha rebut 53.000 milions d'euros més que amb el seu antecessor Mariano Rajoy.

Montero ha defensat que quan va donar el vistiplau a l'acord de finançament entre el PSC i ERC ja tenia resolta "l'equació respecte a com queda Andalusia", i ha dit que el nou sistma de finançament aportarà més fons que els que rep actualment i garantirà els serveis públics.

"La vocació federal que alguns partits polítics tenim en relació amb l'Estat moltes vegades ha vingut motivada per diferents iniciatives d'altres comunitats i en aquest cas la iniciativa d'autogovern que planteja Catalunya l'han d'aprofitar els altres territoris", ha indicat.

"Jo crec que el que Andalusia ha de demanar és exercir també el seu autogovern en igualtat de condicions", ha remarcat a continuació ja que, a parer seu, avui dia s'està vulnerant l'Estatut d'Autonomia per "desistiment de competències"