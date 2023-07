Montero considera una "recepta antiga" votar l'acord que surti de la taula de diàleg

MADRID, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Hisenda i sots-secretària general del PSOE, María Jesús Montero, ha discrepat aquest dilluns de la vicepresidenta segona i candidata de Sumar, Yolanda Díaz, que opta per sotmetre a votació l'acord que sorgeixi de la taula de diàleg entre el Govern central i la Generalitat. A parer seu, són "receptes antigues" que s'han superat aquesta legislatura.

Així s'ha expressat en unes declaracions a TVE, recollides per Europa Press, preguntada sobre el fet que la candidata de Sumar defensi que el 2024 sigui possible un acord en la taula de diàleg entre el Govern central i la Generalitat que després se sotmeti a votació dels catalans.

"Crec que són receptes antigues", ha qualificat Montero, abans d'assenyalar que aquests darrers quatre anys s'ha anat superant "afortunadament" una situació d'"enorme tensió" que Pedro Sánchez va heretar, ha dit, quan va arribar a La Moncloa.

La número dos dels socialistes ha assenyalat que "el PSOE està pel diàleg i la convivència", perquè hi hagi entesa entre les diferents comunitats autònomes "i particularment amb Catalunya".

En aquest sentit, ha reivindicat que Catalunya està "molt millor" que quan governava el PP, un executiu d'"inacció" al qual --textualment-- se li va escapar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per la frontera, li van declarar la independència unilateral i li van celebrar dos referèndums, ha recordat, cosa que va provocar "inseguretat i tensió".

"Catalunya és una comunitat imprescindible per a la construcció d'Espanya i tant de bo continuem tenint aquest clima de diàleg i per tant no alimentant posicions polaritzades, posicions en contra", ha confiat.