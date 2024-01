Montero confia a tirar endavant els pressupostos del 2024 i comptar amb el suport de Junts

MADRID, 18 gen. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Govern central i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha afirmat aquest dijous que confia a tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2024 i a aconseguir un acord amb Junts per a això.

Montero, en unes declaracions a Antena 3 recollides per Europa Press, ha destacat que és "molt important que Espanya compti amb uns nous comptes públics" per a aquest any.

"Hi ha disposició per part de la majoria dels grups per poder discutir i començar a debatre sobre aquests comptes públics i confio a tenir també un acord amb Junts", ha ressaltat la ministra d'Hisenda.