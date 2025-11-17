Montero es compromet amb les comunitats a presentar un nou model de finançament en els pròxims dos mesos

MADRID 17 nov. (EUROPA PRESS) -
La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha traslladat aquest dilluns a les comunitats, en el si del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), la intenció de presentar un nou model de finançament autonòmic en els pròxims dos mesos.
Així ho han avançat els consellers que han estat presents en la reunió d'aquest dilluns al Ministeri d'Hisenda, en què alguns dirigents del PP s'han queixat que Montero ha parlat de combinar la multilateralitat amb la bilateralitat.