Montero: La cessió d'impostos a Catalunya se cenyeix a l'IRPF amb vocació de fer el mateix amb més tributs

CADIS, 27 set. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Govern central i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha precisat aquest divendres que l'acord tancat aquest estiu entre el PSC i ERC per a un "finançament singular" de Catalunya contempla cedir la recaptació de l'IRPF a l'administració catalana, i la "vocació" de fer el mateix amb més impostos.

En una atenció als mitjans abans de presidir l'acte central del 95 Aniversario de la Zona Franca de Cadis, la vicepresidenta s'ha pronunciat així en resposta a la pregunta de si l'acord entre el PSC i ERC "implicarà la cessió del 100% dels impostos" a Catalunya.

María Jesús Montero ha puntualitzat que aquest acord "diu molt clarament quina és la vocació que tenen d'autogovern determinats partits polítics i, per tant, com podem acompanyar aquesta vocació d'autogovern".

I del que es parla "és que, de manera gradual, al llarg dels anys, al llarg del temps, la vocació consisteix justament a recaptar la gran part dels impostos que es recapten a Catalunya", ha continuat la ministra, que ha puntualitzat que "ara mateix el que hi ha és respecte a l'IRPF, que és el que apareix en l'acord".

"I tot el que no apareix en l'acord no està ni pactat ni decidit, i ho haurem de fer amb les normes que posem en marxa quan acabem de desenvolupar i concretar tots els extrems que aquí es contemplen", ha afegit María Jesús Montero per afegir als periodistes que "el que vostès han llegit en l'acord parla literalment d'una data pel que fa a l'IRPF" i, al llarg dels anys, es té l'expectativa de cedir tots els impostos.