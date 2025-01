Montero celebra el retorn del Sabadell i ho emmarca en la situació de "normalitat"

MADRID 22 gen. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha celebrat l'anunci de Banc Sabadell de tornar a posar la seva seu a Catalunya set anys després d'anar-se'n pel procés independentista, una notícia que ha emmarcat en la situació de "normalitat" a la comunitat.

"Em sembla lògic que Banc Sabadell, un cop s'ha normalitzat la situació de Catalunya, hagi decidit tornar a posar la seu en aquesta comunitat autònoma", ha dit Montero aquest dimecres al Congrés, on ha recordat que el 2017 algunes entitats bancàries van sortir de Catalunya per la situació "tan greu" i d'"inestabilitat" jurídica que s'hi vivia aleshores.

En opinió de la vicepresidenta, la decisió del Sabadell "posa de manifest" que aquesta situació ha canviat i s'ha tornat a la normalitat a la comunitat autònoma, que ara les empreses veuen com "un lloc adequat per a la inversió, per tenir-hi la seu fiscal".

"Crec que és una bona notícia en aquest sentit, més enllà de no entrar a valorar on una entitat financera o una empresa decideixi posar en marxa aquesta qüestió", ha resolt la ministra d'Hisenda.