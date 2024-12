Montero carrega contra el PP per generar "desinterés cap a la política" i dona suport a Pedro Sánchez

MADRID 15 des. (EUROPA PRESS) -

La sotssecretària general del PSOE, vicepresidenta primera del Govern central i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha criticat el Partit Popular en assegurar que el seu objectiu és "la desmobilització de la gent" i generar "desinterés respecte a la política", i ha mostrat el seu suport al president del Govern central, Pedro Sánchez: "Sabem que van a per tu".

En la seva opinió, el PP "es fica en el fang, en el soroll, en la denúncia falsa, en l'estratègia de deslegitimar les institucions i també a fer inútil la política".

"No van aportar res perquè la dreta d'aquest país no té projecte per a Espanya, no té una política d'ocupació, habitatge, sanitat, educació, indústria... L'única via que segueixen és la de la destrucció davant de la no digestió que fan dels resultats electorals", ha indicat aquest diumenge en un acte a Alcorcón de presentació del secretari general del PSOE-Madrid per a aquest càrrec, Óscar López, també ministre de Transformació Digital i Funció Pública.

"M'agrada el lema de l'esquerra valenta. Ells, que permanentment intenten acovardir tots aquells que intentem contribuir a l'interès col·lectiu, enfront d'aquesta amenaça permanent d'enganys, de mentida, que posteriorment se'n van a tabloides, van als tribunals per assetjar-nos en l'entorn personal, en l'entorn familiar perquè aquí ningú faci un pas endavant per posar-se al capdavant de les polítiques d'esquerra", ha denunciat.

Montero ha qualificat aquesta estratègia com "dissuasiva" perquè el PSOE no pugui treure endavant política d'esquerra i ha assenyalat López com l'home que encarna "el futur del progrés per a Madrid i amb això, per a Espanya".

"La sempre amenaça que implica la violència de gènere i en la qual alguns entren amb la boqueta petita, sense gaire entusiasme dins del pacte, perquè saben que els únics socis que tenen per governar no permetran que les dones ens asseguem en peus d'igualtat amb els nostres companys homes, aquesta dreta i ultradreta que bufa forta i que no cal perdre-la", segons Montero, qui ha apuntat que el PSOE és "arc iris, feminista i verd".

Montero ha destacat que "falta una mica de temps" per tornar a governar la Comunitat de Madrid, però ha advertit que sense convicció en la victòria no és possible conquistar nous horitzons i per això són conscients de la seva capacitat, força i idees.

I sí, la valentia per enfrontar-nos, no a Ayuso, no, als poders econòmics, polítics, mediàtics que estan darrere d'Ayuso. Aquí està el poble, aquí estan els treballadors, aquí estan els professionals, aquí estem els homes i dones", segons Montero.

La vice-presidenta primera també s'ha referit a la Conferència de Presidents d'aquest divendres, un "fòrum importantíssim perquè el president amb els corresponents presidents de comunitats autònomes puguin debatre". Ha assenyalat que els presidents populars "no aportaran res".

Sobre el president del Govern central, Pedro Sánchez, Montero ha indicat que saben que "el volen envoltar familiarment i que van a per ell. "Sabem que van a per tu, perquè ens representes, representes el millor del progrés d'Espanya", ha subratllat.