Montero avisa els fiscals del procés que han d'aplicar l'amnistia "en els justos termes" que va fixar el Congrés

MADRID, 13 juny (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assenyalat que els jutges i fiscals han d'aplicar la llei d'amnistia "en els justos termes" en els quals va sortir del Congrés dels Diputats i considera que no hi ha lloc per a interpretacions perquè la voluntat del legislador és clara, segons ha reiterat.

Montero ha fet aquestes declaracions preguntada, en concret, pels fiscals del procés, que dimecres van expressar la seva oposició a amnistiar el delicte de malversació que s'atribueix, entre d'altres, a l'expresident Carles Puigdemont en entendre que és "improcedent" perquè hi va haver ànim de lucre i va afectar els interessos financers de la Unió Europea.

Sobre si considera que darrere l'actuació dels fiscals hi ha raons polítiques, Montero ha dit que tots tenen "obligacions" davant la llei i el sistema judicial --"inclosos els fiscals", segons precisa,-- i han d'aplicar la voluntat del legislador, ha indicat en unes declaracions a RNE recollides per Europa Press.

Assenyala que la llei ha entrat en vigor aquesta mateixa setmana i, per tant, els juristes n'han d'analitzar "amb detall" l'abast, la dimensió i el contingut, però ha deixat clar que l'han d'aplicar "en els justos termes en els quals el Congrés va aprovar la llei".

Sosté a més que no hi ha lloc per a cap tipus de debat i que la justícia ha d'aplicar la llei en uns termes que al seu entendre "estan força clars" en el text legislatiu, de manera que "no caben gaires interpretacions".

Així, la número dos del Govern central i del PSOE ha replicat als fiscals del procés, que fins i tot van demanar per escrit al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, que si aplica l'amnistia ho ha de plasmar per escrit i convocar la Junta de Fiscals per debatre-ho.

En tot cas, Montero diu que confia que el sistema judicial serà "lleial" a la posició del legislatiu i no té dubtes que aplicaran la llei en aquesta línia.